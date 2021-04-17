目標衝上企甲！涂紹捷首秀一傳一射　ACA首戰3:1大勝

終場前，涂邵捷遠射3:1奠定勝基，陳信安稱讚這名多次入選青年國家隊的好手，「紹捷是很冷靜的球員，雖然高大但處理球很細膩，今天表現很好，尤其後面那個進球，是世界波。」
涂紹捷轉戰首秀就有一助攻一進球亮眼表現，自己謙虛說是，「意外」，認為持控球還要更加強，才能和隊友搭配，特別是跟邊翼的配合，這是目前最大課題。
ACA本季中場由旅西班牙資歷的隊長蔡孟辰領銜，加上涂紹捷、王笙翰，幾乎掌握整場控球權，陳信安說，「中場3人連結和輪轉做得非常好，他們有經驗、技術，整場比賽控制得很好。」
蔡孟辰也認為今年新加入的成員們個人能力好，在場上相當穩健，板凳深度加強，盼能擺脫去年季中出現傷兵後繼無力的問題，全隊一心，朝企甲前進。
「本季目標是衝上企甲，希望拿到第一名不用打升降賽。」陳信安表示，陣中不少球員身兼教練職，像今天踢進第一球的李孟哲，甫帶領ACA U12梯隊拿下全國少年盃公開六年級組冠軍，不過今年喊出必勝令，為了目標，全員不缺席聯賽。
出身自ACA青訓梯隊、年僅18歲的温展儀今天開賽12分鐘就送出助攻，漂亮直塞球展現創造力，「我們的球員踢球很有創意。」陳信安刻意安排年輕球員踢邊翼，也點名從中場改踢邊鋒的李世纓，19歲年輕有潛力，期待多給U18球員機會磨練，未來能接棒。