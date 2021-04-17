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目標衝上企甲！涂紹捷首秀一傳一射　ACA首戰3:1大勝

記者鍾東穎/高雄報導

2021-04-17 21:30:36｜2021-04-17 21:30:40

▲甫加入ACA的涂紹捷今日表現亮眼。（圖／ACA足球俱樂部 提供）
▲甫加入ACA的涂紹捷今日表現亮眼。（圖／ACA足球俱樂部 提供）
2021台灣乙級足球聯賽今(17)日在迎風球場點燃戰火，ACA 足球俱樂部靠著團隊戰力、加上新援涂紹捷一助攻一進球，首秀即有亮眼表現，終場以3:1擊敗FCBase Athletic笑納首勝。ACA總教練陳信安表示，本季目標明確就是衝上甲級。

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ACA去年以第3名坐收，今年找來有企甲經驗的後衛楊士寬、中場涂紹捷和王笙翰助陣，今天首戰即看見成效，下半場藉著一次自由球機會，涂紹捷在門前作球給身旁的楊士寬，踢進超前球以2:1領先。

終場前，涂邵捷遠射3:1奠定勝基，陳信安稱讚這名多次入選青年國家隊的好手，「紹捷是很冷靜的球員，雖然高大但處理球很細膩，今天表現很好，尤其後面那個進球，是世界波。」

涂紹捷轉戰首秀就有一助攻一進球亮眼表現，自己謙虛說是，「意外」，認為持控球還要更加強，才能和隊友搭配，特別是跟邊翼的配合，這是目前最大課題。

▲ACA隊長蔡孟辰扮演重要中場銜接角色。（圖／ACA足球俱樂部
▲ACA隊長蔡孟辰扮演重要中場銜接角色。（圖／ACA足球俱樂部 提供）
 

ACA本季中場由旅西班牙資歷的隊長蔡孟辰領銜，加上涂紹捷、王笙翰，幾乎掌握整場控球權，陳信安說，「中場3人連結和輪轉做得非常好，他們有經驗、技術，整場比賽控制得很好。」

蔡孟辰也認為今年新加入的成員們個人能力好，在場上相當穩健，板凳深度加強，盼能擺脫去年季中出現傷兵後繼無力的問題，全隊一心，朝企甲前進。

「本季目標是衝上企甲，希望拿到第一名不用打升降賽。」陳信安表示，陣中不少球員身兼教練職，像今天踢進第一球的李孟哲，甫帶領ACA U12梯隊拿下全國少年盃公開六年級組冠軍，不過今年喊出必勝令，為了目標，全員不缺席聯賽。

出身自ACA青訓梯隊、年僅18歲的温展儀今天開賽12分鐘就送出助攻，漂亮直塞球展現創造力，「我們的球員踢球很有創意。」陳信安刻意安排年輕球員踢邊翼，也點名從中場改踢邊鋒的李世纓，19歲年輕有潛力，期待多給U18球員機會磨練，未來能接棒。

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