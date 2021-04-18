修圖、化妝有何意義？網喊「一句話」秒解：就這麼簡單

如今相機APP與修圖軟體都十分發達，不少人拍照都會套濾鏡或修圖，然而，就有網友好奇提問「修圖&化妝的目的在哪？」結果許多網友紛紛直喊「一句話」，那就是「把自己變成自己喜歡的樣子」，認為大家的想法很簡單，自己開心就好啊！

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原PO在

PTT女孩板

表示，自己突然冒出這個疑問，許多人為了想要讓自己好看一點，或是在社群軟體上有擺得上檯面的照片，會化妝或是修圖，把自己修飾成符合社會大眾的審美觀，「但是這樣做的意義在哪？畫完妝後的自己，還是自己嗎？ 修圖完後的自己，還是自己嗎？ 沒上妝、沒修圖的自己，才是最真實的『你』不是嗎？」

原PO不解「為什麼要用化妝或修圖來欺騙自己呢？即使做了這些行為，自己的本質還是不會有任何改變，頂多只是外貌短暫的改變，但最終不仍是要面對最真實的自己不是嗎？還是說其實許多人已經放棄自己原本的樣貌，轉而相信化妝、修圖後的人才是自己真實的模樣呢？有人可以說說看自己的看法嗎？」

▲有網友提問「修圖&化妝的目的在哪？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友隨即議論紛紛「阿就比較好看阿，誰管你什麼本質」、「好看、心情好，不行？」

「連拍風景都要修圖了，人為什麼不能修圖？」

「開心，創作練習」、「同意，短暫又虛榮的優越」、「虛榮感，享受被關注，掩蓋缺點」、「有些穿搭就是化妝後整個氣場撐起來的感覺，自己看了很爽啊！」

「愛美是天性，每個人對於美的定義不一樣，你覺得素顏無修圖才是真實好看，但有些人就是標準跟你不一樣。」

另還有許多人直言「社會是現實的，而且化妝是取悅自己不為別人，把自己打理好一點，就這麼簡單」

「就只是為了好看自己爽管那麼多，就像拍風景照也不一定呈現原本肉眼看到的樣子，濾鏡套一套更有fu看了也爽啊！」

「你的假設就很奇怪了，化妝跟修圖又不見得是把自己變成符合大眾審美觀，化妝跟修圖大部分都是為了把自己變成『自己喜歡的樣子』」、「自己開心啊！就這麼簡單」。（編輯：許苡晴）