看書會看推薦序嗎？全場一面倒喊不會　曝「超地雷原因」

一般來說，大部分的書都會有一段前言，即放在著作正文之前的文章，內容多半是交代撰書目的或內容提要。而近日有網友就好奇在PTT詢問大家「看書會看前面的推薦序嗎？」結果全場答案幾乎一面倒，紛紛喊「不會」，並曝光不讀序的「超地雷原因」。

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PTT女孩板

表示，「每個人看書的習慣應該很不一樣，以前我很乖，就照著一頁一頁看，直到有一次，直接被雷到，故事尾聲男主才會GG，我直接在推薦序就知道了，整個大怒，對書興趣大減90％」，他並好奇提問「大家看書會看前面的推薦序嗎？」

▲有網友好奇提問「大家看書會看前面的推薦序嗎？」結果許多網友都直呼「不會！」並曝光不讀序的「超地雷原因」。（圖／翻攝自PTT）

問題曝光，許多網友都直呼「不會！」紛紛回應「不會，遇過直接在推薦序裡面爆雷的」、「不會，有些真的在暴雷」、「以前都會按部就班看，直到某次被暴雷超憤怒，明明不是故事只是心靈成長類，但被雷完之後完全不想看了直接賣掉」、「不會，而且真的可能被爆雷，有可能是我90％看推理小說，絕對不想被爆雷」、「不會，因為被雷過，氣氣氣氣」、「本來會，但跟你一樣被雷到，後來就不看了」。

不過也有人直言「會！很愛看，有時甚至會讀很多次，而且序裡面常常會有作者的私人生活相關的資料，讓讀的時候更了解作者想要傳達的觀點」、「會，序跟目錄必看」、「會，有時後推薦序就是讀後感，可以知道這本書精彩在哪」。（編輯：許苡晴）