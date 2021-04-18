距離公投還有4個月　國民黨啟動反萊豬全台宣講

距離828公投日還有4個多月的時間，國民黨今（18）日召開記者會，宣布為了828公投能夠順利過關，將啟動全台宣講活動。國民黨主席江啟臣在記者會上表示，會利用未來一個月的時間，先做內部研習，做好內部訓練後，再走上街頭說服所有民眾，讓大家願意投出公投票。





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國民黨表示，目前距離828公投還有132天，將優先針對國民黨主推的反萊豬、公投綁大選二項公投案，展開內部講習等基層訓練活動，加強內部對於二項公投案的認知度。目前規劃四月至五月，根據區域立委共計73個選區，辦理每場約百人規模的基層內部講習，鎖定重要幹部作為訓練對象。





國民黨方面強調，待完成階段性內部訓練後，預計五月底將在全省各地，集中火力展開五百場以上街頭宣講，讓宣講腳步走進各地宮廟、市場、街口；7至8月則規劃辦理二場大型活動，號召更多民眾一起響應，期望透過系列規劃，讓民眾持續關注公投議題，衝高828公投投票率。





江啟臣表示，距離公投只剩4個月，也是民進黨沒收公投綁大選後的首個公投日。「民進黨以為公投很難過關，我要正告民進黨錯了。」江啟臣說，「只要政策與民意背道而馳，民眾會透過直接民權來伸張。」





江啟臣強調，鴨霸的民進黨在國會用多數暴力通過民眾不要的政策，因此國民黨提出反萊豬與還我公投兩案，他呼籲中選會要確實中立客觀，不要卡案拖延，有信心這兩個公投案在8月28日讓人民做主，用選票選吃什麼豬肉，也讓公投能綁大選降低成本。



