關係破冰？菲立普親王葬禮後 威廉與哈利並肩談話
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-04-18 12:41:02
哈利王子於去年宣布脫離王室後，與妻子梅根移居美國。上個月兩人接受脫口秀主持人歐普拉的專訪播出，梅根對王室生活的不滿和爆料可以說是投下震撼彈，讓兩人與英國王室之間的矛盾加深。
英國女王丈夫、哈利王子的祖父菲立普親王日前逝世，17日舉行葬禮，哈利回國奔喪，在護送靈柩的隊伍中，威廉、哈利兩人沒有併肩而行，但葬禮結束後，英國媒體拍到兩人與凱特3人交談、一同離開的畫面。
威廉王子在離開教堂前與神職人員交談，身旁站著哈利與凱特，3人走出教堂後，威廉走在最前面身後跟著凱特，威廉還特別回頭看了看腳步稍微落後的哈利，哈利也加快腳步上前，3人一同離開。
白金漢宮葬禮前聲明，基於醫生的建議，懷孕的梅根不方便長途旅行，因此不會出席葬禮；英國《鏡報》則早前引述梅根的匿名友人消息，稱梅根擔憂出席葬禮會轉移大眾的注意力，因此聽從醫生建議，且認為哈利一個人前往英國也有助於修復與王室的關係。
梅根在歐普拉的專訪中表示，王室成員曾討論過兒子亞契的膚色，且可能是出於種族因素考量，而未給予亞契與其他女王曾孫輩同等的待遇，此言論在英美兩地引起軒然大波；但哈利在節目上也提到，對父親查爾斯親王拒接電話感到非常失望，且非常同情父親與哥哥威廉都被王室「困住」了。
歐普拉專訪播出後幾日，威廉王子曾在一次行程中回應，英國王室絕不是種族主義家庭，雖然在節目播出之後未與哈利有過交談，但他表示將會在不久之後與哈利聯繫。