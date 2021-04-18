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關係破冰？菲立普親王葬禮後　威廉與哈利並肩談話

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-18 12:41:02

英國 哈利王子 威廉王子
▲威廉王子與弟弟哈利傳出在歐普拉專訪播出關係疏遠，外界關注這次祖父菲立普親王的葬禮是否能成為兩人破冰的契機。（圖／美聯社／達志影像）
哈利王子於去年宣布脫離王室後，與妻子梅根移居美國。上個月兩人接受脫口秀主持人歐普拉的專訪播出，梅根對王室生活的不滿和爆料可以說是投下震撼彈，讓兩人與英國王室之間的矛盾加深。

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英國女王丈夫、哈利王子的祖父菲立普親王日前逝世，17日舉行葬禮，哈利回國奔喪，在護送靈柩的隊伍中，威廉、哈利兩人沒有併肩而行，但葬禮結束後，英國媒體拍到兩人與凱特3人交談、一同離開的畫面。

威廉王子在離開教堂前與神職人員交談，身旁站著哈利與凱特，3人走出教堂後，威廉走在最前面身後跟著凱特，威廉還特別回頭看了看腳步稍微落後的哈利，哈利也加快腳步上前，3人一同離開。

▲（圖／翻攝自影片）
▲英國媒體拍到葬禮結束後威廉、凱特與哈利一同與神職人員交談。（圖／翻攝自影片）
白金漢宮葬禮前聲明，基於醫生的建議，懷孕的梅根不方便長途旅行，因此不會出席葬禮；英國《鏡報》則早前引述梅根的匿名友人消息，稱梅根擔憂出席葬禮會轉移大眾的注意力，因此聽從醫生建議，且認為哈利一個人前往英國也有助於修復與王室的關係。

梅根在歐普拉的專訪中表示，王室成員曾討論過兒子亞契的膚色，且可能是出於種族因素考量，而未給予亞契與其他女王曾孫輩同等的待遇，此言論在英美兩地引起軒然大波；但哈利在節目上也提到，對父親查爾斯親王拒接電話感到非常失望，且非常同情父親與哥哥威廉都被王室「困住」了。

歐普拉專訪播出後幾日，威廉王子曾在一次行程中回應，英國王室絕不是種族主義家庭，雖然在節目播出之後未與哈利有過交談，但他表示將會在不久之後與哈利聯繫。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲護送親王靈柩的隊伍安排上，威廉與哈利中間還有一位表親。（圖／美聯社／達志影像）
 

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