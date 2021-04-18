快訊／增1例境外移入　馬國男子來台工作確診

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案1074)，為馬來西亞籍40多歲男性，今年4月15日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時因體溫異常(38.5℃)，後送醫院採檢送驗，於今日確診(Ct值16)。個案自述在機上自覺喉嚨乾癢及輕微咳嗽。衛生單位已匡列接觸者共14人，其中個案機上座位前後2排旅客共3人，列居家隔離，機組人員共11名，因均著適當防護，列自主健康管理。

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指揮中心統計，截至目前國內累計198,850例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含197,337例排除)，其中1,073例確診，分別為957例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中11人死亡、1,033人解除隔離、29人住院隔離中。