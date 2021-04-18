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NBA／飆68顆三分砍391分　Curry：我生涯最好的10場比賽

記者黃建霖/綜合報導

2021-04-18 15:49:05｜2021-04-18 15:54:03

Stephen Curry, Marquese Chriss, Andrew Wiggins
▲金州勇士球星Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
金州勇士今(18)日以114:119不敵波士頓塞爾提克，但Stephen curry依舊繼續了他讓人驚豔的得分表演，儘管我們已經習慣了他在三分球上的統治地位，但在得知他這幾場的數據後，還是會讓人不禁感嘆。

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Curry這一場比賽投進了11顆三分球，也是他生涯第20場投進超過10顆三分球的比賽，超過排2-6名球員的總合；得到47分也讓他比肩Michael Jordan和Kobe Bryant，成為史上第3位能超過33歲、還能連10場得到超過30分的球員。

據統計，近10場比賽，Curry場均可以得到39.1分、6.4籃板、4.5助攻，總共投進68顆三分球，得到391分；而過去一星期裡，他總共命中了36顆三分球，比魔術(33)、國王(33)、巫師(全隊29個)和鵜鶘(26)等4支球隊還多。

當談到自己近期的表現時，Curry認為現在絕對是他生涯最棒的狀態，「從數據上看，最近10場肯定是我生涯最好的10場比賽，我很有信心、我擁有特別的技巧、且一直在推動自己不斷進步，這是我們取得成功的必要條件。」

這場比賽首節，Curry在對方犯規、身體扭曲的情況下，用左手在三分線附近把球拋進，完成進算加罰，誇張指數滿點。他賽後笑說這是他當下了靈感，「這是一種創意，我只是在那種情況下找到了一種方式把球投出去。今天真是一個有趣的夜晚，一切都很不錯，可惜沒有贏球。」

 

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