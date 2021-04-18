日本大阪單日增1220例再創新高　連6天逾千例

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東京都今天新增543例確診病例，較上週日增加122例，不僅連續6天單日新增逾500例，也是連續18天多於上週同日（例如本週六多於上週六、本週日多於上週日）。
東京都截至今天為止的7天平均每天新增586.4例，是前7天平均的125.3%，持續呈現增加趨勢。
東京都至今累計病例數突破13萬例，來到13萬83例；重症患者數跟昨天一樣同為45人。
跟大阪府同屬「防止蔓延等重點措施」實施地區的兵庫縣，今天新增406例確診病例，依舊維持高檔水準；兵庫縣昨天新增541起確診病例，創當地疫情爆發以來新高紀錄。
根據行動電話業者提供位置資訊進行分析，從12日適用「防止蔓延等重點措施」以來的東京都內主要車站，跟上週日同時段相比，今天下午3時東京都淺草站人潮減少約26.4%、原宿站減少約18.6%、銀座站減少約14.8%。
而在疫情嚴峻的大阪府與兵庫縣，外出人潮減幅不大，例如心齋橋站較上週減少約8.3%、三宮站減少約4.5%。
儘管外出人潮有減少，但東京都今天週日適逢天氣晴朗，不少民眾一家大小還是前往上野公園遊玩，東京都政府特地派員前往當地「舉牌」勸導，希望民眾「非必要勿外出」、「早點回家」。
前往上野公園呼籲民眾返家的人員，包括東京都政府職員及警視廳警員，他們手持寫上警語的塑膠板列隊在公園內行進、列隊在上野站前舉牌，並向往來民眾發送傳單。
東京都政府為降低感染機會，認為徹底減少人際流動有其必要，因此派員在東京都內其他人潮易聚集處，進行上述勸導活動。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1100418