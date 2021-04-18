花蓮3分鐘連兩震！氣象局：近日不排除有規模5的餘震

蕭文啟指出，今日晚間在3、4分鐘內於花蓮壽豐鄉發生有感地震，根據目前觀測資料，兩個地震時間跟位置為同個地震序列，第一起地震規模5.8屬於前震、第二起規模6.2是目前主震，兩起震央非常接近。陳國昌說明，這是菲律賓海板塊跟歐亞板塊發生碰撞，屬於比較淺的10幾公里能量釋放，在花蓮市區可能有感搖晃有到30至40秒，雙北則有5至10秒以上的搖晃，尤其高樓的感覺會更加明顯。
蕭文啟說，雖目前技術還沒有辦法做到準確地震預測，但不排除未來一到兩周有規模5以上的有感餘震，而在第二起主震發生的兩三分鐘之後，系統也有偵測到部分餘震，只是沒有到發布標準，而且其實宜蘭花蓮到台東就是板塊邊界，一天無感地震差不多就有到100個，一年有感可能也有100個，而台北因為盆地效應會放大，讓搖晃的感受更明顯。
蕭文啟表示，過去在宜蘭跟恆春也有發生過類似雙震的地震型態，而目前這個地震還需要繼續觀察，目前是以規模6.2為主震，但不排除能量持續放大，因為兩起地震規模有到5強及6弱的程度，接下來餘震都有可能達5以上的規模。
由於地震全台有感，為了安全考量，桃園捷運已預防性停軌20分鐘進行巡軌檢查，台北捷運則依照SOP進行慢速巡軌中，目前並無異常回報，北市消防局已派員進行車巡中。