規模6.2今年最大！地震測報中心：今年地震恐比去年頻繁
記者林莞茜／綜合報導
2021-04-18 23:56:25｜2021-04-19 00:02:28
花蓮縣壽豐鄉今（18）日晚間連續發生兩起有感地震，時間差距不到5分鐘，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這是今年以來最大地震，主震規模將近6.3，兩起位置相差不多，而跟往年平均數值相比，今年規模5以上地震次數應該有12次之多，今年地震恐怕會比去年還要頻繁許多，而今晚的地震主因是兩個板塊碰撞作用造成，不排除有災損發生，不過詳細狀況可能要到明早才能陸續確認災損報告。
陳國昌說明，花東縱谷是菲律賓海板塊跟歐亞大陸板塊交接處，這次的碰撞點是在歐亞板塊這邊、壽豐這一帶接近中央山脈，地震反而沒有在外海菲律賓海板塊這麼多，所以今天算是比較特殊的一震。
陳國昌指出，這是今年以來最大地震，主震規模將近6.3，兩起位置相差不多，而跟往年平均數值相比，今年規模5以上地震次數應該有12次之多，今年地震恐怕會比去年還要頻繁許多，但若是以壽豐鄉靠近中央山脈的這一小範圍內，今天的地震是歷年以來第二大的地震，而最大的則是發生在1990年的規模6.5地震。
至於地震能量大小，陳國昌表示，通常這個規模接近6.3的地震在台灣已經算是很大的地震，在2018年2月6日發生的花蓮地震規模也是6.3，但是當時引發米崙斷層的錯動，所以造成很大的災損，而這個主震有6弱，若是有5以上就很可能會有災損，因此不排除這次也有災損發生，但所幸這一帶居住的人不多，但詳細狀況可能還是要等到明天陸續有人來做災損報告才能確認實際災損的狀況。