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NBA／KD再度受傷！只打了4分鐘就退場　籃網慘遭絕殺

記者黃建霖/綜合報導

2021-04-19 08:33:59

▲籃網球星Kevin Durant等待552天終於健康復出，首度披上籃網戰袍出賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲籃網球星Kevin Durant。（圖／美聯社／達志影像）
要看到一整季健康的Kevin Durant實在太難了，在今(19)日布魯克林籃網對戰邁阿密熱火的比賽，他於一次切入上籃時和對方前鋒Trevor Ariza發生身體接觸，隨後受傷離場接受治療。

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Durant在2019年季後賽受傷後，整個2019-20賽季都沒有打，本季他雖傷癒歸隊，但日前又因左腿腿筋受傷休戰23場。這次意外發生時，他正打算切入籃下，結果遭到兩名熱火球員包夾、身體有接觸，在那之後他疑似左大腿挫傷，具體傷情還要等待檢查結果出來才能確定。

籃網總教練Steve Nash表示他會和醫療團隊溝通後再和外界解釋目前的情形，也透露Durant將會在當地時間的明天早上再次對其傷勢進行評估。此役後者僅打了4分鐘，3投3中、得到8分。

在少了主將之後，籃網本場比賽打得掙扎，在讀秒階段兩隊戰成平手，但熱火前鋒Bam Adebayo命中了絕殺跳投，幫助球隊以109:107拿下比賽。

Adebayo這場比賽得到21分、15籃板和5助攻，這是他職業生涯的首次絕殺。也是熱火隊自2019年2月28日以來的第一次絕殺，當時完成的球員是Dwyane Wade。

▲熱火隊中鋒Bam
▲熱火隊中鋒Bam Adebayo。（圖／美聯社／達志影像）
 

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