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卸任前畢業旅行！林佳龍搭通車後首班車　曝下一步規劃

記者林莞茜／綜合報導林佳龍

2021-04-19 08:59:27｜2021-04-19 09:02:05

交通部長林佳龍
▲交通部長林佳龍稱他還是會以一個志工角色，從旁關心跟幫助台鐵改革跟進步以及關懷罹難者的家屬。（圖／NOWnews攝影中心）
台鐵太魯閣號於4月2日發生出軌事故，釀成49死悲劇，交通部長林佳龍請辭獲准，將於20日卸職，台鐵局也全力完成事故段搶通工作，並於今（19）日全面通車，林佳龍親自搭乘首班車，向國人宣示善後工作已告個段落，同時提及他下一步的規劃，就是當志工從旁關心與幫助台鐵改革、進步。

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歷經兩周搶修，台鐵太魯閣事故段今日清晨恢復通車，即將在明日卸職的交通部長林佳龍，以及台鐵代理局長祁文中，今日清晨5時27分自宜蘭出發，搭乘4102次首班車於7時8分抵達花蓮站。

對於這趟「畢業旅行」，林佳龍受訪時表示，在過去17天以來，交通部、台鐵跟各界投入搶修工作，能夠在他上班最後一天按照原來的時間提早一天通車、能夠修復清水隧道，並加強周邊的安全防護之後來通車，也算是善後工作告一個段落，加上也舉辦了罹難者公祭，並在後續權益保障也都有了具體措施，他心中一塊石頭可以放下來、確實如釋重負，可以放心交棒。

林佳龍說，發生這樣的災難大家都萬分不捨，交通部同仁有很多的自責，但都必須擦乾眼淚重新站起，他強調，「唯有更徹底的改改，才能避免類似的悲劇再度重演」，這也是他做為一個政務官，負起政治責任，也對得起自己良心跟社會。

對於接下來的規劃，林佳龍稱他還是會以一個志工角色，從旁關心跟幫助台鐵改革跟進步以及關懷罹難者的家屬，並配合交通部後續這些有關權益保障跟關懷的「權益保障關懷小組」，用志工方式來持續關懷跟陪伴，而他的最後一項任務就是順利通車，待會搭乘普悠瑪號回到交通部後，就會脫下這件外套跟所有同仁辭行。

至於台鐵局的人選，林佳龍則稱將由新的交通部長跟行政院來做核定。

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