卸任前畢業旅行！林佳龍搭通車後首班車　曝下一步規劃

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對於這趟「畢業旅行」，林佳龍受訪時表示，在過去17天以來，交通部、台鐵跟各界投入搶修工作，能夠在他上班最後一天按照原來的時間提早一天通車、能夠修復清水隧道，並加強周邊的安全防護之後來通車，也算是善後工作告一個段落，加上也舉辦了罹難者公祭，並在後續權益保障也都有了具體措施，他心中一塊石頭可以放下來、確實如釋重負，可以放心交棒。





林佳龍說，發生這樣的災難大家都萬分不捨，交通部同仁有很多的自責，但都必須擦乾眼淚重新站起，他強調，「唯有更徹底的改改，才能避免類似的悲劇再度重演」，這也是他做為一個政務官，負起政治責任，也對得起自己良心跟社會。



