怎麼讓豆漿迸出新滋味？內行傳授「絕搭做法」：真的好喝

豆漿營養價值豐富，可鹹可甜，是許多人早餐飲品的一大選擇，不少人更會在運動後喝上一杯來補充蛋白質。然而，近日就網友提問「怎麼讓豆漿迸出新滋味？」釣出內行分享「絕搭做法」，大讚「真的好喝！」

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女孩板表示，自己這陣子很常喝到豆漿，有時會想換換口味，她並發文請益大家「除了堅果類的搭配，只知道一般飲料店有豆漿紅茶啦！可是除了搭紅茶之外還有什麼選擇嗎？大家有嘗試過什麼讓豆漿迸出新滋味的做法嗎？」

▲有網友在PTT提問「怎麼讓豆漿迸出新滋味？」釣出內行分享「絕搭做法」，大讚「真的好喝！」（圖／翻攝自PTT）

問題一出，隨即掀起討論，網友紛紛留言「加黃豆粉、花生粉、芋泥、香蕉、燕麥等都不錯」、「珍珠豆漿，好喝！」「抹茶豆漿不錯」、「豆漿豆花不錯吃」、「加乳清」、「豆漿拿鐵」、「加牛奶，減肥時期加燕麥」、「以前喝過豆漿冬瓜，似乎還有豆漿咖啡」。

另也釣出老饕分享超搭做法，直指「我都加水果打一打或加芝麻醬」、「加鳳梨一起打」、「之前我是加仙草干茶或是芝麻粉，最近是加仙草凍」、「豆漿火鍋呀！蠻好吃的」、「真心推薦，加貝禮斯奶酒」、「抹茶豆漿、南瓜豆漿，超！好！喝！」「加蜂蜜很好喝」、「拿去煮味增番茄豆腐湯，記得加蔥花，無糖豆漿配巧克力高蛋白也蠻好喝的」、「最近看youtuber推薦加木瓜，真的好喝」、「加純喫茶烏龍青茶超搭，比紅茶好喝」。（編輯：許苡晴）