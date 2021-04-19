醫:奶量和乳房大小無關 建議媽媽情緒放鬆奶才順

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1、媽媽乳房大小和奶量無關，乳房的大小取決於乳房脂肪量的多寡。
2、母奶看起來稀稀水水的，並不是不營養。 母奶雖然近九成由水組成，但其中的醣分、蛋白質、脂肪、礦物質、維生素等的比例是穩定的，且有許多活性免疫因子及細胞，酵素，生長因子等，是寶寶最好的營養來源。
3、寶寶會夜奶，並非沒吃飽。夜奶是寶寶正常表現，尤其是新生兒，他們需要半夜依然維持足夠熱量的攝取，孩子大一點，半夜醒來，有可能是因為做夢或白天刺激過多造成，並一定是沒吃飽。
4、媽媽的飲食並不會影響母乳的營養。 研究發現，落後地區和已開發國家的媽媽，母奶的營養成分沒有很大差異，不會因為母親的飲食有太大的影響。但是媽媽吃的不夠營養，會影響本身的身體健康，媽媽照顧寶寶之餘，也不要忘了關照自己的身心。
5、媽媽乳腺發炎使用抗生素時，還是可以哺乳。乳腺炎的治療除了使用抗生素，最重要的是鬱積的乳汁可以移出，因此只要寶寶願意吃，媽媽親餵時可先從發炎側開始，並增加哺乳頻率，若寶寶不願意吃或是以擠奶為主的媽媽，也需要增加擠奶的頻率幫助乳汁移出。
6、媽媽感冒時仍可以餵奶，因為媽媽身體所製造對抗感冒病毒的抗體，會進入乳汁，藉由餵奶把抗體傳給寶寶，而大部分的感冒藥，並不會影響母奶。媽媽感冒身體不舒服，建議在照顧寶寶時多洗手戴口罩，並請家人協助家務和照顧小孩。
7、母奶在寶寶六個月以後還是有重要的營養價值。一歲前，母乳都是寶寶營養的主要來源，根據台灣兒科醫學會建議：寶寶出生後持續哺育母乳至1歲，但不建議純母乳哺育超過6個月。超過6個月之後，需適量補充副食品，尤其可多給予含鐵鋅較多的食材如紅肉類或是蛋黃、海鮮，以避免寶寶鐵質缺乏。
8、哺乳前不需特地清潔乳房。媽媽乳暈上的蒙哥馬利腺體，會分泌油脂以保護皮膚，過度清潔反而會破壞保護層，造成乳房皮膚容易感染或過敏的情況。
9、媽媽親餵或擠奶，如果有乳頭疼痛狀況，媽媽不需要忍耐，可尋求專業泌乳顧問的協助，進一步評估親餵或擠奶的情況。
10、多吃魚湯或豬腳花生對奶量影響不大，補品油脂量高，可能增加媽媽塞奶的風險，建議媽媽均衡飲食即可。
最後，許馨予醫師建議媽媽可以嘗試半躺臥姿勢餵奶，媽媽和寶寶在身體放鬆的狀況下，讓寶寶發揮尋乳及含乳的生物本能。一般傳統搖籃式的哺乳姿勢，若媽媽身體太過僵硬前傾，哺乳的過程很容易身體疲累疼痛，進而影響催產素的分泌和排乳反射。不論是親餵或擠奶，媽媽先照顧好自己的身心舒適，母乳之路也才能走的平安順利。