NBA／詹皇後首人！19歲新秀寫紀錄 無奈雷霆苦吞10連敗
記者鍾東穎/綜合報導
2021-04-19 10:26:47
年僅19歲來自塞爾維亞的雷霆新秀Aleksej Pokusevski，今(19)日出戰暴龍以單場至少5分5助攻5籃板5阻攻，成為「詹皇」LeBron James後首位達成此數據的菜鳥，不過雷霆最終輸球，苦吞10連敗，寫下第2長連敗紀錄。
上半場打完雷霆取得7分領先，易籃後風雲變色，第四節雙方陷入拉鋸戰，最後2分鐘，Chris Boucher砍進三分球幫助暴龍擺脫平手，無奈雷霆在關鍵時刻熄火又失誤，最終以6分之差遺憾吞唄。
雷霆先發後衛Luguentz Dort首節就轟下21分2籃板，成為隊史第7位，單節拿到20+的球員，無奈後繼無力，全場繳出29分，Pokusevski上場29分鐘，貢獻8分7籃板5助攻6封阻，整體表現不佳但數據仍讓他成為詹皇後首位5+5+5+5新秀。
雷霆輸球後，遭遇10連敗，這也是搬遷至奧克拉荷馬市後，遭遇過第2長的連敗紀錄。最長連敗於2014年寫下，當時14連敗。
此役暴龍主將們全都休兵，Kyle Lowry輪休，Fred VanVleet等人因傷缺戰，儘管今天團隊命中率不到4成，但6人得分上雙，Boucher攻下最高31分12籃板，仍率隊收穫3連勝。