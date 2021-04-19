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舒力基可望緩解旱象？鄭明典曝歷年4月氣候值：氣候變遷

記者林莞茜／綜合報導

2021-04-19 10:41:31｜2021-04-19 10:45:41

鄭明典
▲1998年至2019年4月氣候值。（圖／取自鄭明典臉書）
台灣水情緊繃，讓國人相當期盼強颱舒力基能帶來雨勢解決缺水危機，不過氣象局長鄭明典今（19）日在臉書上表示，4月水源是來自午後增強的對流系統，今年氣候值卻不如以往，當我們在談氣候變遷時，不熟悉會帶來很多不方便，且有準備和沒準備會差很多。

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強烈颱風舒力基今日8時的中心位置在北緯 14.1 度，東經 126.4 度，以每小時7公里速度，向北進行。中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒 68 公尺，七級風暴風半徑 280 公里，十級風暴風半徑 120 公里。

鄭明典表示，舒力基颱風昨天的雙眼牆，內眼牆消失，外眼牆逐漸內縮，這稱為眼牆置換，但它依舊是強烈颱風，且結構還很圓形對稱。

對於國人期盼舒力基颱風緩解旱象，鄭明典則從另一個角度表示，台灣4月時中部山區的水源來源是午後增強的對流系統，但今年4月氣候值不如以往的呈現缺水現象，正是我們要關心午後對流的原因。

鄭明典指出，大自然和人類社會都會自然地順應氣候，當氣候穩定時，生產力最大，水資源可以最有效的利用；氣候不穩定時，水資源應用必然會越來越保守，所以當我們談氣候變遷衝擊時，擔心的不是什麼致命的天氣，而是擔心可能面臨不熟悉的氣候，因為不熟悉會帶來很多不方便，而且有準備和沒準備會差很多。

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