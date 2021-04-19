NBA／現役9位「隊史得分王」 僅有Curry一人還在陣中
記者黃建霖/綜合報導
2021-04-19 10:51:40
金州勇士後衛Stephen Curry日前超越了張伯倫(Wilt Chamberlain)，成為勇士隊史得分王，這紀錄以他這種等級的球員來說並不特別，然而在這時代卻別有意義。實際上目前聯盟的現役球員中，有9人擁有這個頭銜，然而還留在原球隊中的人只剩Curry，耐人尋味。
Curry上周對金塊的比賽狂砍53分，讓他超越張伯倫的17783分，獨居勇士隊史得分王。除了他之外，還有8人也享有此殊榮，他們分別是：LeBron James(騎士，23119)、Russell Westbrook(雷霆，18859)、DeMar DeRozan(暴龍，13296)、Kemba Walker(黃蜂，12009) 、Mike Conley(灰熊，11733) 、Dwight Howard(魔術，11435)、Brook Lopez(籃網，10444分)、Anthony Davis(鵜鶘，11059)。
不過這些人的紀錄目前都已經是死的了，因為他們已經離開了原球隊，除非未來再度回鍋，否則數字不會再有所變動，也讓還留在勇士陣中的Curry顯得更加鶴立雞群。
聯盟目前下一位有機會成為隊史得分王的球員，應該是波特蘭拓荒者明星後衛Damian Lillard，他生涯目前得到16379分，距離隊史第一的Clyde Drexler的18040分，只剩下1661分。
目前現役生涯總得分排名前5的球員為： James(35287)、Carmelo Anthony(27166)、Kevin Durant(23586)、James Harden(22022)、Russell Westbrook(21487)，其中有3人並非自己球隊的得分王，
如今聯盟的爭冠文化改變，球星們會選擇彼此加入同一支球隊互相成就，而非在各自的山頭為王、彼此競爭。這也讓下一個「隊史得分王」的誕生更加不易。