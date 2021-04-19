冰箱食物腐敗味怎消除？內行曝「超神解方」：保證沒味道

冰箱東西若沒定期清理，食物就容易越堆越多，難免一個沒注意，東西就腐敗了，進而產生異味。而近日一名網友就在臉書社團發問「有什麼方法能夠讓死魚味消失嗎？」釣出內行網友傳授「超神解方」，即「把喝過的茶葉，晾乾放進冰箱」，他更直呼「保證就沒味道了」。

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原PO在在臉書社團「爆系知識家」貼出一張冰箱淨空照，並發文請益大家「冰箱斷電裡面的食物腐敗，尤其是放在冷凍的魚，清理乾淨後味道仍揮之不去，有什麼方法能夠讓死魚味消失嗎？冷藏也都是...感謝各位大大」。

▲一名網友提問「有什麼方法能夠讓死魚味消失嗎？」釣出內行傳授「超神解方」，直呼「保證就沒味道了」。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）

問題一出，網友紛紛留言「味道進入了冷風循環系統了，市面有賣裝電池的臭氧機，可以放冰箱內試試」、「試試向便利商店要一些煮過的咖啡粉放進去」、「小蘇打可除臭」、「關電門打開透氣休息」、「牙膏+濕抹布，最好是黑人或是白人最簡單那種」、「家用冰箱通常都是風冷式，上下循環，循環的風管清不到，只能打開通風了」、「研磨咖啡粉能吸附異味，沖過的或是過期的都可以，不需要特別買新的。」

另還有內行分享解方，直指「檸檬切片擺放，或先用檸檬水擦拭後，放檸檬片」、「打開通風最簡單，木炭、咖啡粉、檸檬、鳳梨都可」、「洋蔥對切放冰箱，電源開關打開，隔天就沒味道了」、「裡面擦完清理完以後，機器要打開，放些檸檬片，還要冰一些水，重複幾天，機器體內的臭味需要運轉循環代謝掉，這幾天開冰箱處理就不用再拔電源了」、「清空之後用稀釋漂白水的抹布擦完整個內部，再放檸檬皮、鳳梨皮、咖啡渣」、「我是直接放生豆腐，不開電兩周即可」、「喝過的茶葉，晾乾放進去！保證就沒味道了， 茶葉是最強的除臭劑，天然沒有化學公害！」（編輯：許苡晴）