NBA／尷尬了！KD排最佳隊友前5 卻差點忘記威少
記者黃建霖/綜合報導
2021-04-19 11:18:10
「KD」Kevin Durant日前在上播客節目時，被主持人要求排出他搭檔過前5的球星，然而排名出爐時，卻讓聽到的人都嚇了一跳，因為「威少」Russell Westbrook並不在其中，引發討論。
當時，Durant依序列出自己心中最好的5人，分別是：Kyrie Irving、James Harden、Stephen Curry、Klay Thompson、Serge Ibaka。前4人沒有太大的問題，但選了Ibaka，卻沒選Westbrook，就讓人有些意外。
當下Durant看到2位主持人一副不敢置信的表情，還沒弄清楚發生了什麼事，甚至問「我有漏掉誰嗎？」之後在對方暗示下才恍然大悟的說，「喔對，我忘記了Russ，他肯定是我的前5選擇之一」
「我會將Russ放在第4，Klay放在第5。」於是KD最終名單改為Irving、Harden、Curry、Westbrook、Thompson。
2014年Durant在MVP頒獎典禮上，感謝了每一個雷霆隊友的名字，但唯獨沒說到Westbrook，當大家都很緊張時，KD才笑著說：「我知道你們都以為我忘記他了，但這傢伙肯為我做任何事。」這時候Westbrook才尷尬的一笑，現場也發出笑聲。
而這次排名，也還好有主持人幫忙提醒，不然發言一向被外界用放大鏡檢視的Durant，這次恐怕又要落人口實了。