NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

NBA／尷尬了！KD排最佳隊友前5　卻差點忘記威少

記者黃建霖/綜合報導

2021-04-19 11:18:10

▲Kevin Durant和Russell Westbrook。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant和Russell Westbrook。（圖／美聯社／達志影像）
「KD」Kevin Durant日前在上播客節目時，被主持人要求排出他搭檔過前5的球星，然而排名出爐時，卻讓聽到的人都嚇了一跳，因為「威少」Russell Westbrook並不在其中，引發討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
當時，Durant依序列出自己心中最好的5人，分別是：Kyrie Irving、James Harden、Stephen Curry、Klay Thompson、Serge Ibaka。前4人沒有太大的問題，但選了Ibaka，卻沒選Westbrook，就讓人有些意外。

當下Durant看到2位主持人一副不敢置信的表情，還沒弄清楚發生了什麼事，甚至問「我有漏掉誰嗎？」之後在對方暗示下才恍然大悟的說，「喔對，我忘記了Russ，他肯定是我的前5選擇之一」

「我會將Russ放在第4，Klay放在第5。」於是KD最終名單改為Irving、Harden、Curry、Westbrook、Thompson。

2014年Durant在MVP頒獎典禮上，感謝了每一個雷霆隊友的名字，但唯獨沒說到Westbrook，當大家都很緊張時，KD才笑著說：「我知道你們都以為我忘記他了，但這傢伙肯為我做任何事。」這時候Westbrook才尷尬的一笑，現場也發出笑聲。

而這次排名，也還好有主持人幫忙提醒，不然發言一向被外界用放大鏡檢視的Durant，這次恐怕又要落人口實了。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答
我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答
你最怕哪款演藝圈小三？

你最怕哪款演藝圈小三？

繼續作答

PK擂台

福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你覺得政府是否有替台灣發聲？

滿意
不滿意
41.67%58.33%
2021-04-15-2021-04-21
即時
推薦閱讀