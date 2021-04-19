無氧攀登安納普納峰 呂宗翰一決定成最終順利登頂關鍵
記者黃建霖/綜合報導
2021-04-19 13:01:32
台灣登山家呂宗翰成功登上安納普納峰(Annapurna)，是台灣無氧攀登該峰第一人。而此次攀登其實也是一波三折，最終阿果在和雪巴嚮導Gesman Tamang共同努力，終於堅持下來，以無氧的方式攻頂。
在這個時段攀登安納普納峰的隊伍中，呂忠翰是少數堅持無氧完成攀登的人，在4月15日的第一波攻頂過程中，由於繩索不足，不少人撤回第四營再等待機會。隔天，許多人還沒從前一天的疲勞中恢復，因此選擇戴上氧氣面罩，或是直接撤退。
而呂宗翰則是提前預測到了此一情形，因此他在15日時發現情況不對，就沒有跟眾人一起爬到7500，而是在7100時就選擇下撤到第四營。因此16日機會出來時，他才能堅持無氧攀登到頂峰附近。
不過事實上他本人也透露，在6500公尺上連續待6天也讓人吃不消，因此半開玩笑的和雪巴搭檔Gesman Tamang要氧氣瓶，但對方居然沒給，直言要和他一起完成無氧攀登的壯舉。
在完攀之後，呂宗翰已經抵達加德滿都恢復休息，為下一個攀登計畫準備，若他行程未改，在爬完安納普納峰後，下一個計畫應該是前往挑戰道拉吉峰。