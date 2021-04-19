女星曝澎恰恰還債近況 自揭凍卵18顆後遺症
記者吳雨婕/台北報導
2021-04-19 14:25:48｜2021-04-19 14:53:00
台語歌手吳申梅今（19）日舉辦第三張台語專輯《天燈》記者會，現場請到綜藝天王澎恰恰當主持人，而且還一次擁有三個嘉賓，分別是許富凱、曾莞婷和新人楊詠棋。談到近況，她透露去年花了超過50萬去凍了18顆卵。
今年38歲的吳申梅提到去年凍卵，希望未來要生的時候還有機會，但她笑說做完後以後不會再做了，因為太痛苦了，「我凍了18顆卵子，一次可以拿到這麼多需要打很多針，平常只排一顆。」而為了凍卵，吳申梅透露她花了超過50萬。吳申梅也分享凍卵的後遺症，「做完療程速胖，增胖了5公斤，因為賀爾蒙失調。」雖然極速變胖，但她也花了半個月瘦身，如今已經恢復成43公斤的體態。
此外，澎恰恰今天無償擔任記者會主持人，吳申梅表示，都稱呼澎恰恰為「澎爸」，因為澎恰恰日前被爆欠債，所以以前都是澎恰恰請吃飯，現在都是她請吃飯，而對於澎恰恰欠債一事，她提到：「我會關心，很擔心他心情不好，我有告訴他要加油。」被問到如果澎恰恰手頭緊的話願不願意借錢，她大方回應：「會啊！但是他不會跟我借啦！」