7歲童沒爸媽陪！「1人報到入學」超安靜 獨立到惹人心疼
編輯中心/綜合報導
2021-04-19 15:35:59
相信不少家長都希望能見證到孩子長大的那一刻！不過，就有名參加小一新生招生活動20年的網友指出，近期到小學校門口招生時，就眼尖發現有位男童沒有爸媽陪同，獨自一人進校報到，且過程都非常安靜，讓不少網友紛紛鼻酸直呼「獨立的讓人心疼！」
一名網友於臉書社團《匿名公社》上發文，表示自己近期到小學校門口做小一新生的招生活動，入學時總看到有不少家長相當開心，「因為在這一天能親身感受的巨星登場的被所有人追捧的感覺」。但原PO就眼尖發現馬路邊有一位男童，手上拿著一袋透明的公文袋，裡面還能清晰看見戶口名簿，但讓人疑惑的是，男童身旁卻沒有家長陪伴。
原PO透露，小男孩當下一個人安靜地走進校門，「量了體溫噴了酒精，警衛伯伯看他一個人就問了他是不是來報到的，他點了點頭，就被引導前往報到的教室去」。過了不久，這名男童辦完手續後就從校門口走了出來，一個人孤單返家。看到這幕，也讓原PO不禁難過直呼「小一新生招生活動做了近20年，這個孩子真的是我第一次碰見的自己一個人報到的小男生，我心裡很有感」。
故事曝光後，不少網友也紛紛感到鼻酸，傷心直言「小朋友好勇敢獨立，大人也實在太放心了吧」、「獨立的讓人心疼」、「這孩子獨立能幹，希望他能有人疼，祝福他和他家人。」、「堅強的小男孩。沒責任的父母」、「我相信小男孩會記得一輩子」。（編輯：陳雅雲）