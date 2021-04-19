許水德告別式 國民黨覆黨旗、黨內要角致哀
記者吳承翰／台北報導
2021-04-19 15:28:43
前考試院長許水德上個月31日辭世，享耆壽91歲，今（19）日為他的告別式，包含總統蔡英文、前總統馬英九、前副總統吳敦義、前副總統連戰、國民黨主席江啟臣等人都到場致哀。江啟臣離場前受訪時說，許水德對國家貢獻良多，大家對他的尊敬並非一言兩語可表達，而他去年當選主席後，主席證書是許頒給他的，今天換他來頒贈給許褒揚令，讓他非常難過。
今日告別式，國內政壇要角紛紛出席，除了府院高官、政黨領導人外，尚有前立法院長王金平、前監察院長張博雅、前台中市長胡志強、國民黨前主席吳伯雄到場致哀，並由蔡英文頒贈褒揚令，細數許水德從政後，從台灣省政府社會處長、高雄市長、台北市長、內政部長、駐日代表、考試院長的政績。
由於許水德是國民黨籍，告別式上也有國民黨黨旗覆旗儀式，感念許在黨務工作上的付出。吳敦義說，許水德出身農家，在考試院長任內對建立公平公正的考試體系有相當大功勞，雖然他已離開社會，但留下的典範值得年輕朋友學習。
胡志強則評論許水德，指出許從來不跟人爭位子，也沒聽他說誰的壞話，在現在藍綠競爭激烈的政黨風氣中，許是一個值得學習的典範。
王金平說，自從他進立法院後，跟許水德有相當多往來，特別是許在擔任國民黨秘書長時，往來更頻繁。王表示許水德凡事實事求是，從沒講過虛假的話，大家應多多跟他學習，社會會比較祥和。
江啟臣則表示，許水德對黨國的貢獻付出良多，大家對他的尊敬不是言語能表達，非常哀痛失去一個對國家付出這麼多的前輩。江啟臣說，去年主席補選後，他的主席當選證書是許頒贈的，今天換他來頒贈許褒揚令，讓人相當難過。