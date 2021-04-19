伸腿伸踝防退化性關節炎，醫教簡單２招有助防範！

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我們年輕時軟骨生長快、彈性好、水分佳、磨損少；但經過數十年寒暑的磨擦使用，加上修復力下降、軟骨長得少用得多，磨損得越來越薄、越來越沒有彈性，軟骨底下的硬骨也會跟著受損變形，或增生產生骨刺，加上韌帶僵硬缺少彈性，關節囊鬆弛，磨損掉落的軟骨會在關節內移動形成關節鼠（指關節內游離的碎骨或碎軟骨等，像老鼠一樣跑動）。當出現一連串炎性反應，造成關節疼痛、紅腫、關節積液腫大，並且無法受力活動時，就變成顯著的退化性關節炎了。如因外傷後遺症而造成關節退化，則稱為「繼發性的骨關節炎」（Secondary osteoarthritis）。
人體幾乎所有關節都有機會出現退化性關節炎，但以受力及使用最多的膝關節、髖關節最常見，脊椎（特別是腰椎、頸椎）、踝、腕、肘、肩、手、腳也都會發生。
以膝關節為例，退化時往往從疼痛、特別是內側疼痛開始，常發生在爬山、上下樓梯及長距離行走時。漸漸的，膝關節喀拉喀拉作響？別以為只是小毛病！
形成膝內翻而變成O型腿，少數人會呈現膝外翻的X型腿。關節內若有積水時，膝蓋骨變得浮動而不穩定，使疼痛及不穩情形更加惡化。
一旦關節逐漸變得不靈活甚至僵硬，周遭的軟組織也會跟著鬆弛無力，肌肉則因活動量減少而弱化萎縮，使得關節更加不穩定並加速退化，形成惡性循環。所以初期的退化性關節炎可能發生在40多歲時，維持相當長時間，等到了60歲時才突然快速惡化，就是這個道理。 因此，當關節出現問題時就應積極保養，才能減少將來惡化的機會。
好發族群
退化性關節炎一般以勞動多、受力多者最容易發生。不過，臨床上也有不少嚴重退化性關節炎的「貴婦」，平時並不常做家事，但關節變形退化情形卻相當嚴重，這有的是因為體質所致，有的則因為平時很少使用力量，使得肌力嚴重不足，導致關節反而很容易退化。
預防
預防退化性關節炎最重要的是維持肌肉力量、關節柔軟度與平衡力。避免外傷及過度受力，也要避免因運動不足造成的「早衰型筋骨關節病變」。膝關節喀拉喀拉作響？別以為只是小毛病！
正確治療
- 如果真的發生了，原則上以保守性治療為主，嚴重時才須動刀。
- 藥物治療：用非類固醇藥物、肌肉鬆弛劑，必要時加上止痛藥。
- 補充營養食品，包含鈣、葡萄糖胺、軟骨素、酪梨油粹取物、乳油木果、玻尿酸及其他保健食品。
- 體重控制，避免過勞。
- 物理治療：以冷熱療、電療、紅外線、超音波、徒手治療、運動治療為主。
- 採用適當護具保護，避免進一步傷害。膝關節內翻時，可用鞋墊增加外側支撐。
- 必要時抽取關節積液，做局部藥物注射治療。 關節腔內注射玻尿酸對膝關節、肩關節效果良好，近年來有關增生療法的使用，也有不少進步。 高濃度血小板血漿（PRP）近年也開始應用於退化性關節炎的治療。
- 手術治療：包括關節鏡手術、矯正切骨術、部分或全人工關節置換術。
- 伸腿伸踝是預防及治療膝關節炎最重要步驟。為了使股四頭肌及膝關節周圍組織更加有力穩定，當初步訓練已見成效後，非常建議加上負重訓練，既可有效強化肌肉，又不給關節帶來過大壓力與負擔。
- 空中踩腳踏車是急性發炎穩定控制後，而且伸腿伸踝運動有一定成績後的進階訓練