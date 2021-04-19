NBA／不選詹皇？前湖人總監挺柯瑞奪本季年度MVP
記者鍾東穎/綜合報導
2021-04-19 15:55:13
籃球名人堂成員「魔術強森」Magic Johnson今(19)日他在推特上，透露他心中本季MVP的人選，勇士一哥Stephen Curry(柯瑞)名列第一，而湖人球星「詹皇」LeBron James竟沒有上榜。
Johnson在推特寫下，「很難否認Curry將會成為本季NBA的MVP！」而2、3名給了全明星賽後表現持續亮眼的兩位長人，76人Joel Embiid和金塊Nikola Jokić。
Johnson曾任湖人籃球營運總裁，2年前閃電自請離職，這回他沒有念在昔日夥伴的情分上，將心中MVP選票投給詹皇。而詹皇落選的原因恐怕是上個月21日腳踝受傷後，連續缺席15場比賽至今，歸期未定。
32歲的Curry本季至今雖有8場比賽缺席，但瑕不掩瑜，49場出賽場均可攻下31分，為生涯新高，5.6籃板、5.9助攻也都在水準之上，本季也成功「超車」前輩成為勇士隊史得分王，相當夠格角逐年度MVP。
值得一提的是，明天勇士將主場迎戰76人，兩位年度MVP候選人Curry和Embiid的對決話題性十足，不過Curry有傷在身，被勇士列為出賽成疑，不一定有機會看到兩人同場尬球技。