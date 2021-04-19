NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

NBA／不選詹皇？前湖人總監挺柯瑞奪本季年度MVP

記者鍾東穎/綜合報導

2021-04-19 15:55:13

LeBron James將有望再度對決「浪花兄弟」Stephen Curry
▲籃球名人堂成員「魔術強森」Magic Johnson認為Stephen Curry(柯瑞)是本季MVP，不挺昔日湖人夥伴「詹皇」LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）
籃球名人堂成員「魔術強森」Magic Johnson今(19)日他在推特上，透露他心中本季MVP的人選，勇士一哥Stephen Curry(柯瑞)名列第一，而湖人球星「詹皇」LeBron James竟沒有上榜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Johnson在推特寫下，「很難否認Curry將會成為本季NBA的MVP！」而2、3名給了全明星賽後表現持續亮眼的兩位長人，76人Joel Embiid和金塊Nikola Jokić。

Johnson曾任湖人籃球營運總裁，2年前閃電自請離職，這回他沒有念在昔日夥伴的情分上，將心中MVP選票投給詹皇。而詹皇落選的原因恐怕是上個月21日腳踝受傷後，連續缺席15場比賽至今，歸期未定。

32歲的Curry本季至今雖有8場比賽缺席，但瑕不掩瑜，49場出賽場均可攻下31分，為生涯新高，5.6籃板、5.9助攻也都在水準之上，本季也成功「超車」前輩成為勇士隊史得分王，相當夠格角逐年度MVP。

值得一提的是，明天勇士將主場迎戰76人，兩位年度MVP候選人Curry和Embiid的對決話題性十足，不過Curry有傷在身，被勇士列為出賽成疑，不一定有機會看到兩人同場尬球技。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

你覺得哪個「虛擬小三」行徑最不要臉？

你覺得哪個「虛擬小三」行徑最不要臉？

繼續作答
太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答
林佳龍辭呈20日生效！你覺得誰最有可能會接任下一任交通部長？

林佳龍辭呈20日生效！你覺得誰最有可能會接任下一任交通部長？

繼續作答

PK擂台

丁怡銘回鍋政院、月領12萬！您覺得此人事命令是否適當？

適當
不適當
30.61%69.39%
2021-04-19-2021-04-25

福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你覺得政府是否有替台灣發聲？

滿意
不滿意
45.02%54.98%
2021-04-15-2021-04-21
即時
推薦閱讀