小一數學考倒大人！題目要求畫圈、打勾 網友：看不懂
編輯中心/綜合報導
2021-04-19 16:39:48
近年來孩子的回家作業，有時難度與無厘頭程度都突破天際，甚至連家長都被考倒。就有家長貼出孩子的數學功課，「從61開始，把2個一數的數畫O，5個一數的數打V」，讓她看完直接崩潰，只好發文尋求解答，貼文一出，網友們也傻眼直呼「到底在寫什麼？」
原PO在《爆怨2公社》貼出小學一年級的數學題，只見題目寫著「從61開始，把2個一數（ㄕㄨˇ）的數（ㄕㄨˋ）畫O，5個一數（ㄕㄨˇ）的數（ㄕㄨˋ）打V」，而題目列出的數字：「61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80」。
原PO看完題目卻相當困惑，「2個一數的數畫圈，是代表奇數得畫圈？5個一數的數又是什麼啊」，還忍不住質疑，是自己理解能力有什麼問題，還是題目的問題。無奈的原PO只好發文求救，「到底誰能告知我答案？媽媽腦波太弱」。
貼文曝光後，許多網友紛紛舉手投降，「我真的看不懂在寫什麼」、「這題目在寫什麼，有看沒有懂」、「到底在寫什麼？」、「是不是該重讀？我真的看不懂題目啊」。另外，也有人批評，「要理解現在的數學，首先要更新國文字典」、「這個出題的老師先回去重讀一下小學的國文吧」、「現在國小數學根本不像數學」、「出題人國文可能不好」。
不過，還是有網友曝光解法，「2個一數（ㄕㄨˇ）=2的倍數，就是62、64、66……；5個一數（ㄕㄨˇ）=5的倍數，就是65、70、75…」，「我大兒子現在也有考到這個，但題目不一樣，大兒子比較看得懂」、「用倍數更好理解卻不用」、「應該是倍數，這樣剛好14個，題目也是14分」。（編輯：許智超）