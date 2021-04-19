加入歐超恐被義甲除名？尤文圖斯股價反而上漲

歐洲足壇風雲變色，12家豪門球隊聯合發表聲明，宣布成立全新的歐洲超級聯賽，不過這項聲明也引起各方不滿，義甲有球隊向聯盟提出申請要將參與球隊除名，不過Ｃ羅（

所屬的尤文圖斯似乎沒受影響，股價還因此上漲。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這12家豪門球隊包含3支義甲球隊尤文圖斯、AC米蘭、國際米蘭，3支西甲球隊馬德里競技、巴塞隆納、皇家馬德里，以及6支英超球隊兵工廠、切爾西、利物浦、曼城、曼聯、托登罕熱刺。

不過這賽事成立引起各方不滿，歐洲足球總會(UEFA)立刻發聲明回嗆，若有球隊參加將禁止參與本國聯賽和歐冠，球員也不能代表國家隊參加FIFA賽事。

義大利媒體《共和報》指出，有義甲球隊向義甲聯盟提出申請，要求參加歐超的球隊從義甲除名，義甲恐在一片混亂下結束本季，並透過訴訟程序決定聯賽排名，而3支決心參加歐超的球隊也準備好律師了。

歐超不畏禁賽想成立，可能最大目的是為了錢，若真的順利開打，轉播費用和贊助商投入，每隊有望拿到上億英鎊，而尤文圖斯的股價也在宣布參加歐超時，比開盤價上漲了8.5%，顯示投資者隊歐超的信心。