新黨鬧分裂寄生台獨？黨主席出面駁斥：始終支持統一

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吳成典則表示，新黨今年邁入第28年，確實裡面意見不合、紛紛擾擾，但他要說明，李慶元在新黨剛成立之初無役不與，十幾年來為新黨付出很多、功勞很大，但也確實在後來因故離開新黨後，到國民黨再到無黨；而李慶元的回歸，是因為他去年2月接任新黨主席後，有人好意向他建議，因為新黨的台北市議員只有潘懷忠與侯漢廷兩席，如果李慶元回歸，就能增加一個黨團辦公室，也就是增加一個舞台。
吳成典表示，以新黨氣若游絲的狀態，能有台北市議會一個黨團，他一聽就非常高興，在新黨氣勢低落下，還能有老朋友願意回來雪中送炭，讓他非常感動，但因為李慶元當年脫黨時，確實在黨內發生過不愉快，因此他也不敢輕易答應，且兩度跟郁慕明與全委會報告過，郁慕明也說新黨黨務已經交給他們，就讓他們來處理就好，所以就是交由他來承擔，之後也依黨內規定行事，前後協調一年，程序上應該沒有瑕疵，絕對沒有如郁慕明和王秉忠等人指控的不堪。
至於郁慕明退回新黨榮譽主席頭銜。吳成典感嘆稱，萬分感概，但他對郁慕明絕對沒有不敬，他也對郁慕苗表示道歉、難過。
吳成典接著說，對於郁慕明、王炳忠等人稱，新黨已偏離理想，他要強調，並沒有。吳典成申明，新黨的正式論述，就是新黨主張兩岸和平統一、認同一個中國、認同「九二共識」、認同「一國兩制」台灣方案、反對台獨。
吳成典強調，「我們都是中國人」，新黨永遠沒有逃避過中國的角色，他們要讓國家統一、要讓民主偉大復興，新黨從來沒有懷疑過、改變過，28年來一路走來始終如一，就是要讓孫中山的理想促其實現。
新聞來源為Newtalk 新頭殼