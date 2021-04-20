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「非洲白馬王子」越戰修飛機　美軍賞識被挖掘成歌手

記者吳雨婕/綜合報導

2021-04-20 08:00:00

沈文程分享出道過程。（圖／大大娛樂 提供）
▲「非洲白馬王子」沈文程分享出道過程，當年修飛機時，意外開啟他與西洋音樂的緣分。（圖／大大娛樂 提供）
「BACK TO 70’S西洋金曲演唱會」將於5月29日在台北國際會議中心登場，邀請沈文程、黃大煒、潘越雲、王若琳攜手開唱。沈文程提到當年因為當兵修飛機，開啟了他與英文歌的緣分，還因此讓他成為歌手出道。

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有「非洲白馬王子」的封號的沈文程，在當兵因修飛機讓他開啟與英文歌的不解緣分，從小愛唱歌、愛聽收音機播放西洋歌的他，當時從軍校畢業還參與越戰末期美軍戰機修護工作，身邊都是美國人，由於愛自彈自唱再加上每周固定學唱一首歌，讓他腦海中英文曲庫就多達200多首，也因此之后造就他受封「西洋經典歌大神」的封號。

▲沈文程分享出道過程。（圖／大大娛樂
▲沈文程分享出道過程。（圖／大大娛樂 提供）
也因為愛唱西洋歌，沈文程當時還受到美軍俱樂部經理賞識邀請上台獻唱，熱唱了當時超紅的「清水合唱團」的鄉村搖滾歌《Proud Mary》獲得廣大迴響，從此讓他成了固定駐唱歌手，爾後還到當時台中的民歌西餐廳及PUB駐唱，因緣際會被台語歌教父蔡振南所挖堀，出版首張專輯《心事誰人知》，如今要在台北國際會議中心獻唱，他興奮表示：「今年正好我出道邁入40年，從出道至今都沒有機會能在台上好好把這些西洋老歌唱給大家聽，等了40年終於圓夢了！」

▲黃大煒將在「BACK
▲黃大煒將在「BACK TO 70’S西洋金曲演唱會」開唱。（圖／大大娛樂 提供）
 

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