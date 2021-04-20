「非洲白馬王子」越戰修飛機　美軍賞識被挖掘成歌手

「BACK TO 70’S西洋金曲演唱會」將於5月29日在台北國際會議中心登場，邀請沈文程、黃大煒、潘越雲、王若琳攜手開唱。沈文程提到當年因為當兵修飛機，開啟了他與英文歌的緣分，還因此讓他成為歌手出道。

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有「非洲白馬王子」的封號的沈文程，在當兵因修飛機讓他開啟與英文歌的不解緣分，從小愛唱歌、愛聽收音機播放西洋歌的他，當時從軍校畢業還參與越戰末期美軍戰機修護工作，身邊都是美國人，由於愛自彈自唱再加上每周固定學唱一首歌，讓他腦海中英文曲庫就多達200多首，也因此之后造就他受封「西洋經典歌大神」的封號。

▲沈文程分享出道過程。（圖／大大娛樂 提供）