「非洲白馬王子」越戰修飛機 美軍賞識被挖掘成歌手
記者吳雨婕/綜合報導
2021-04-20 08:00:00
「BACK TO 70’S西洋金曲演唱會」將於5月29日在台北國際會議中心登場，邀請沈文程、黃大煒、潘越雲、王若琳攜手開唱。沈文程提到當年因為當兵修飛機，開啟了他與英文歌的緣分，還因此讓他成為歌手出道。
有「非洲白馬王子」的封號的沈文程，在當兵因修飛機讓他開啟與英文歌的不解緣分，從小愛唱歌、愛聽收音機播放西洋歌的他，當時從軍校畢業還參與越戰末期美軍戰機修護工作，身邊都是美國人，由於愛自彈自唱再加上每周固定學唱一首歌，讓他腦海中英文曲庫就多達200多首，也因此之后造就他受封「西洋經典歌大神」的封號。
也因為愛唱西洋歌，沈文程當時還受到美軍俱樂部經理賞識邀請上台獻唱，熱唱了當時超紅的「清水合唱團」的鄉村搖滾歌《Proud Mary》獲得廣大迴響，從此讓他成了固定駐唱歌手，爾後還到當時台中的民歌西餐廳及PUB駐唱，因緣際會被台語歌教父蔡振南所挖堀，出版首張專輯《心事誰人知》，如今要在台北國際會議中心獻唱，他興奮表示：「今年正好我出道邁入40年，從出道至今都沒有機會能在台上好好把這些西洋老歌唱給大家聽，等了40年終於圓夢了！」