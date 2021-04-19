衛詩雅《不日成婚》跳鋼管舞色誘老公 猛練翹臀求懷孕
記者李薇/綜合報導
2021-04-19 21:21:39
香港喜劇《不日成婚》由香港新生代實力派演員衛詩雅、陳家樂和朱栢康等人領銜主演，衛詩雅在片中飾演想結婚的大齡女子，出足奇招要男友陳家樂就範，甚至穿著性感蕾絲內褲，大跳鋼管舞色誘求懷孕，她為了展現完美身型，拍攝一收工就狂做提臀運動，更大方透露練鋼管舞的心得。
在《不日成婚》中一場「跳舞求子」的重頭戲，衛詩雅完全豁出去，平時四肢僵硬、左右不分的她很怕把舞蹈老師氣到吐血，但發現練習後原來上鋼管並不難，反而是要展現魅力讓她很害羞，「我連甩頭髮都甩得像瘋子，一點都不性感，我都不敢看鏡子，覺得自己很像一隻大象。」導演事前特意不讓陳家樂知道衛詩雅的造型，讓他在現場展現最真實的情緒，也成功讓陳家樂被撩到「不要不要的」。 這場重頭戲，陳家樂也回憶道：「我現場真的很驚訝，有點被嚇呆了，我們是好朋友，現場被她性感的對待，真的會覺得有點不自在，而且完全沒想到她的衣著會如此大膽。」由於兩人太熟了，在電影拍攝情侶間的親密吻戲時，衛詩雅還要把自己脫光引誘對方，都不時被彼此逼到笑場，她笑說：「親一次還不尷尬，但配合鏡頭要親很多回，就會開始很想笑了，最後都要大喊『來吧！來啊！』讓自己止笑，再什麼都不想就去演才行。」《不日成婚》將於4月23日上映。