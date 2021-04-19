衛詩雅《不日成婚》跳鋼管舞色誘老公　猛練翹臀求懷孕

香港喜劇《不日成婚》由香港新生代實力派演員衛詩雅、陳家樂和朱栢康等人領銜主演，衛詩雅在片中飾演想結婚的大齡女子，出足奇招要男友陳家樂就範，甚至穿著性感蕾絲內褲，大跳鋼管舞色誘求懷孕，她為了展現完美身型，拍攝一收工就狂做提臀運動，更大方透露練鋼管舞的心得。





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▲衛詩雅（右）在《不日成婚》中不斷暗示男友陳家樂（左）結婚。（圖／華映娛樂提供）

× ▲衛詩雅（右）在《不日成婚》中不斷暗示男友陳家樂（左）結婚。（圖／華映娛樂提供）

▲衛詩雅同時身兼《不日成婚》電影策劃人。（圖／華映娛樂提供）