為何機車太久沒騎輪胎會沒氣？內行揭密「原理」：長知識

除了汽車和大眾運輸外，在台灣，機車是許多人最愛的交通工具之一，不僅方便代步，與汽車相比，停車相對容易，機動性也較高，而在價錢方面，機車更親民好入手，維修費相對也較無負擔一些。然而，近日有網友就提問「為何機車一陣子沒騎，輪胎就會沒氣？」釣出內行揭密「背後原理」，讓不少網友都直呼「長知識了」。

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原PO在臉書社團「爆系知識家」中發文請益大家「我有個問題，為何車子（機車、汽車）每天駕駛上路，輪胎不會沒氣，但放一陣子不騎不開，輪胎就很容易沒氣？」

▲近日有網友提問「為何車子一陣子沒騎，輪胎就會沒氣？」釣出內行揭密「背後原理」，讓不少網友都直呼「長知識了」。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）

該問題一出，立刻引來行家解答，直指「因為熱漲冷縮原理，所以輪胎滾動時會摩擦生熱，氣體膨脹，輪胎跟輪圈密合度會較為緊密，氣體不容易洩出，而停著不動的輪胎，輪胎是在室溫下，不像使用中滾動產生熱空氣，輪胎跟輪圈密合度會較差，加上靜止時，車身重量整個由接地的輪胎承受，所以受重時，空氣受到擠壓會從縫隙溢出，所以靜止不動的輪胎容易沒氣」、「打氣嘴沒有完全密閉，無內胎的靠的是輪胎跟鋼圈之間的壓力氣密，經常騎會因為車重加壓使得壓力造成氣密較高，不騎就會壓力下降，造成氣體外洩...簡單來說，就是壓力的問題」、「橡膠有熱漲冷縮就不易漏氣，因為橡膠有毛細孔，有在熱漲冷縮毛細孔會有伸縮就不易產生與外在同壓。反之，使用過的輪胎在靜置ㄧ段時間毛細孔就會硬化擴大。更簡單白話用橡皮筋解釋，拉扯過的橡皮筋在放一段時間就會疲乏，新的沒拉扯過就會沒啥這問題。」

而其他網友一看則紛紛直呼「長知識了，謝謝指教」、「水喔，淺顯易懂」、「原來如此」、「神解答，請收下我的膝蓋！」「好專業！」（編輯：許苡晴）