NBA／弟弟也守不住！柯瑞10顆三分球轟49分 勇士退76人
記者鍾東穎/綜合報導
2021-04-20 10:28:36｜2021-04-20 10:59:59
柯瑞兄弟對決，哥哥Stephen Curry(柯瑞)獨領風騷，單場轟進10顆三分球，全場最高49分，更勝目前聯盟得分王Joel Embiid的28分，終場勇士以107:96擊敗東區龍頭76人，勇士回到5成勝率。
勇士以西區第9之姿挑戰東區榜首，上半場雙方互有往來，直到第四節仍舊呈現拉鋸戰，關鍵時刻最後2分鐘，Curry再度跳出，在弟弟Seth Curry面前投進第9顆三分球，幫助勇士拉開9分差距，最後飆進第10顆三分球奠定勝基。
勇士今天只有3人得分上雙，光靠Curry一人獨拿49分贏球，三分球17投10中，生涯第21次單場砍進10顆三分球，遙遙領先其他射手，Andrew Wiggins挹注16分10籃板，柯瑞妹婿Damion Lee貢獻12分。
76人先發後衛Ben Simmons感冒缺席，Embiid繳出全隊最高28分13籃板8助攻，「柯瑞弟」Seth Curry下半場熄火，僅拿到15分。
此役前，聯盟得分王榜單，Curry僅以31分落後給Embiid的31.1分，差居相當微小，加上今天比賽Curry轟下49分，連續11場得分突破30分大關，近期有望超車坐上得分王寶座，直指年度MVP。