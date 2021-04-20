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P聯盟／總冠軍賽5月7日點燃戰火　勇士主場預售票開賣

記者鍾東穎/綜合報導

2021-04-20 12:37:46

▲P. LEAGUE+總冠軍賽5月7日開戰，臺北富邦勇士號招全城All For One。（圖／臺北富邦勇士提供）
▲P. LEAGUE+總冠軍賽5月7日開戰，臺北富邦勇士號招全城All For One。（圖／臺北富邦勇士提供）
臺北富邦勇士在P. LEAGUE+元年例行賽打出19勝5敗，並以破聯盟紀錄的8連勝完美收尾，成功以第一順位晉級總冠軍賽！勇士齊心協力為唯一的目標總冠軍打拼，全員以「All For One！」彼此激勵爭取最高榮耀。總冠軍賽勇士主場預售票從4月19日週一中午12點開始階段性開賣。

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邁向總冠軍之路，勇士號召球迷一同穿上「All For One」口號限定贈品，用藍白海嘯席捲全場， Game 1 (5/7) 進場即贈送「All For One榮耀白球衣及口罩」， Game 2 (5/9) 則是「All For One口號藏青T恤及口罩」。因賽制為7戰4勝，Game 5、7冠軍系列賽限定贈品將視戰況另行公佈。

P. LEAGUE+總冠軍賽系列戰士主場賽事日期為第一戰5月7日，第二戰5月9日、第五戰5月19日、第七戰5月23日。場邊VIP區Courtside為單日票4000元、一樓A區1400元、一樓B區1200元，二樓C特區為1000元、二樓C區則為800及700元。總冠軍系列戰僅開放於「臺北富邦勇士售票網」及「富邦勇士售票APP」購票，不開放超商機台購票。

P. LEAGUE+總冠軍賽勇士主場預售票分為三階段購票，第一階段為4月19日週一中午12點至晚間6點，給予2020-2021 MVP席季票球迷優先購票，隔日4月20日週二中午12點至晚間6點開放為年度助攻王席及最佳第六人席者優先購買權。最後一波在4月22日中午12點全面開賣。總冠軍賽制為七戰四勝，Game 1、2、5和7將於勇士主場和平籃球館進行，四場賽事同時開放購票，Game 5及7為視需要才進行的場次，若已購票屆時無需進行，售票系統將自動退票及退款至原信用卡額度中。

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