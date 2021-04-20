婦一咳或大笑就漏尿　醫雙管齊成功抓漏

台中50歲李媽媽最近因咳嗽或大笑時常會不慎漏尿，雖然旁人沒有發現，但飄出異味總讓她焦慮不已，以致悶在家裡不肯外出，甚至感嘆「都停經了還得去買衛生棉」，經就醫後，確診為應力性尿失禁，醫師透過藥物治療及建議執行「凱格爾」運動後，漏尿情形大幅改善，也恢復以往趴趴走的生活。

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亞洲大學附屬醫院泌尿科主治醫師蕭子玄表示，每到春夏之際，因天氣忽冷忽熱，使得李女士總是咳嗽不止，近期發現咳嗽時會漏尿，必須使用衛生棉防止褲子弄濕，就醫時不禁抱怨「都停經了還要買，實在很不好意思」，除了悶濕感不適外，患者也怕出門在外尿液不自主滲出，令她苦不堪言，總是把自己關在房內，整個人變得悶悶不樂，令家人十分擔心。

蕭子玄介紹，應力性尿失禁是指因運動、咳嗽、打噴嚏、大笑、舉重物時，使腹部壓力突然增加，膀胱內壓力隨之上升，造成尿液漏出，好發於多次生產、停經後、肥胖及曾經接受骨盆腹腔部手術的女性。若只有在用力咳嗽之下才會漏一點點，不需護墊或衛生棉保護者，為輕微尿失禁；走動就會漏尿，平時需使用護墊防止漏尿，則為重度尿失禁。

起初李女士以為應力性尿失禁必須手術治療，才有辦法痊癒，使她相當害怕，經評估，李女士的症狀透過藥物治療及凱格爾運動應能改善，果不其然，透過藥物增加尿道阻力及局部補充女性賀爾蒙，以及運動強化骨盆底肌肉的功能，約兩個月後，李女士尿失禁次數大幅減少，出門在外也較自在。

蕭子玄指出，面對應力性尿失禁的患者，必須考量其年齡、日常生活、活動狀況，並根據骨盆肌肉肌膜層對尿道膀胱支撐程度，女性賀爾蒙狀況以及漏尿程度，再提供治療建議。通常會先透過保守治療觀察恢復情形，若無改善漏尿狀況，則會建議手術治療，不同於傳統尿失禁手術傷口較大，現在手術傷口小、疼痛感低，恢復時間也較短。

蕭子玄提醒，許多中老年女性長期為應力性尿失禁所苦，因羞於啟齒、無及時就醫，使得生活品質惡化，其實應力性尿失禁治療方式相當多元，無論是物理治療或手術治療，都會經醫師完整評估提供合適的治療方式，協助患者於短時間內擺脫尿失禁的窘境，而隨著治療技術發展，未來也會有更多治療方式供患者選擇。