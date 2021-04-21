房市／台南市郊重劃區　單坪25萬是門檻

LM特區
▲LM特區受到南科帶動，移入人口穩定，機能也漸漸發展。（圖／住商不動產提供）

財經中心/綜合報導

2021-04-21 08:00:00

網友討論，台南市各大重劃區推案量越來越多，房價也穩穩往上，重劃區比市區房市還熱絡的感覺？專家指出，以自住客角度出發，若要選擇買進市郊重劃區，除要考量有無建設題材，人口移入、既有機能、有產業進駐也是三大關鍵，只要符合條件，不僅買盤與價格的支撐力道較為強勁，更能符合自住所需。

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住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，置產客通常會在意重劃區有無公共建設等題材，期待未來能夠有效帶動價格；若從自住客角度觀察市郊的重劃區，還有三大關鍵可以注意，第一，既有的機能是否已能滿足生活基本所需，例如學區、店家等，才不至於入住後生活上諸多不便，其次，人口是否持續正成長，因為只要人口增加，各項機能仍會持續發展，第三，最好有產業、大型公司進駐或在周邊提供就業機會。

信義房屋金華店店長張榮則表示，台南市總人口實際上呈現負成長，但房市大環境熱絡、建設題材支撐下，目前市郊的重劃區與市中心蛋黃區房價差距，可能在2成以內。應如何觀察市郊重劃區的價格支撐度，主要關鍵在於周邊自住需求是否強勁，因為只要有自住剛性需求存在，不但日後換屋、轉手賣壓會太重，也能確保生活機能會漸漸發展成熟。

舉例來說，安平五期重劃區有市政中心坐落，生活機能已很完整，近年吸引不少外地客及在地換屋族購屋，就屬於已經發展頗為成熟的重劃區；另如安南區近北區有多個重劃區，或是永康大橋等重劃區、南科周邊的LM特區等，本身既有的居住人口較多，且靠近生活機能成熟的市區，再加上南科、公共建設等題材吸引人口持續移入，也都是擁有較強勁自住需求支撐買盤的重劃區。

張榮提醒，除非本身價格支撐度夠高的市郊重劃區，或是待日後蛋黃區房價已普遍漲至3字頭以上，促使蛋白區價格跟著水漲船高，否則依目前行情與條件，台南市郊重劃區每坪單價25萬元左右應就是購屋門檻，若超過25萬，不妨直接買進蛋黃區，未來支撐力道較穩定、強勁，甚至如高鐵特區，因各項機能尚未成熟，僅部分公共建設先行動工，因此門檻大約是每坪20萬元左右。

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