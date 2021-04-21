房市／台南市郊重劃區　單坪25萬是門檻

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信義房屋金華店店長張榮則表示，台南市總人口實際上呈現負成長，但房市大環境熱絡、建設題材支撐下，目前市郊的重劃區與市中心蛋黃區房價差距，可能在2成以內。應如何觀察市郊重劃區的價格支撐度，主要關鍵在於周邊自住需求是否強勁，因為只要有自住剛性需求存在，不但日後換屋、轉手賣壓會太重，也能確保生活機能會漸漸發展成熟。
舉例來說，安平五期重劃區有市政中心坐落，生活機能已很完整，近年吸引不少外地客及在地換屋族購屋，就屬於已經發展頗為成熟的重劃區；另如安南區近北區有多個重劃區，或是永康大橋等重劃區、南科周邊的LM特區等，本身既有的居住人口較多，且靠近生活機能成熟的市區，再加上南科、公共建設等題材吸引人口持續移入，也都是擁有較強勁自住需求支撐買盤的重劃區。
張榮提醒，除非本身價格支撐度夠高的市郊重劃區，或是待日後蛋黃區房價已普遍漲至3字頭以上，促使蛋白區價格跟著水漲船高，否則依目前行情與條件，台南市郊重劃區每坪單價25萬元左右應就是購屋門檻，若超過25萬，不妨直接買進蛋黃區，未來支撐力道較穩定、強勁，甚至如高鐵特區，因各項機能尚未成熟，僅部分公共建設先行動工，因此門檻大約是每坪20萬元左右。