第16季WSBL開戰 美女射手林文佑聯手彭曉彤轟垮電信
第16季WSBL今(20)日在板橋體育館開打，首戰由去年亞軍台元紡織以69:63有驚無險擊敗中華電信，林文佑展現「高砲臺」威力飆進4顆三分球，包辦全隊最高21分，當過籃球「逃兵」的她回到球隊已3年，今年不少新人加入，自認要責任感要帶領學妹們。
記者鍾東穎/新北報導
2021-04-20 21:48:30｜2021-04-21 15:43:26
「文佑太想表現，導致一開始攻守失序，她今天投籃狀況是很好，但也變得出手太倉促，下半場提醒她調整一下。」台元總教練邱啟益要林文佑穩下來打出自己的節奏，果真在第四節砍進2顆關鍵三分球，獨拿11分，幫助台元在落後11分的情況下，逆轉戰局。
林文佑表示，今年球隊備戰多加強「動位」投籃訓練，不只是定點訓練，今天收到成效，8投4中，主力後衛彭曉彤也有8投5中好表現。
台元今年戰力大進補，UBA時期就備受期待的羅培甄、羅培儀外，還有史靜茹、朱育勤、方妤等5人，不過林文佑認為，可能賽季第一場學妹們太興奮或緊張，中間出現亂流，沒能守住首節11分領先反倒落後到雙位數，好在最後救回來。
身高180公分、外型亮眼的林文佑在HBL時期就是明星球員，一路順著國泰體系讀到文化大學，不過畢業後她選擇離開，3年前重回最愛的籃球，加入台元至今要3年了，林文佑說，「今年加入很多學妹，自己也變成中生代，會告訴自己要有責任感一點，不是像以前把球丟給學姊。」