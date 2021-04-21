NOW早報／媽祖遶境「吃到飽」被罵厚臉皮！香客：直接塞

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這名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，自己今年與同事一起參與大甲媽祖遶境的活動，這幾天下來發現一路上有些善心民眾會特別準備簡便的麵飯、糖果餅乾與茶水等「結緣品」替遶境香客補充體力。不過同行的同事卻批評有許多信徒是一路「吃到飽」更批評這種享用食物的行為「臉皮真厚」。
今日天氣／西半部溫暖天氣穩定！東半部舒適局部雨
昨（20）日白天各地溫暖舒適，各地高溫26至30度；大多為晴到多雲穩定的天氣，今（21）日東半部地區以及大臺北東側山區有局部降雨，其他地區天氣還是晴到多雲穩定，中南部山區有局部午後短暫陣雨；溫度方面，東半部高溫約26、27度，西半部高溫29至32度，感受還是偏暖，各地早晚低溫19至23度。
第2號颱風「舒力基」20日下午2時位於鵝鑾鼻東南方900公里的海面上，未來將從呂宋島東方海面北上，之後轉向東北東逐漸遠離，直接影響臺灣機率較低，但要特別注意的是，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門最近幾天易有長浪發生，尤其在基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島易有3米以上的浪高出現，海邊活動務必注意安全。
MLB／金價謀甘丹！有原差點挨轟 傳Line稱讚大谷翔平
天使隊昨（20）天出戰遊騎兵，日籍二刀流好手大谷翔平面對來自同樣是火腿的「學長」有原航平，差點轟出全壘打，賽後有原甚至還傳Line稱讚小老弟很會打。有原在日職時期就跟大谷感情很好，而他今天主投5.2局無失分，被打2安打，本季第2勝入袋，也稱讚大谷很厲害。
兩人對決2打席，首打席有原讓大谷敲出一壘滾地球變成雙殺，經過挑戰仍失敗，不過4局下大谷咬中有原的變速球，一棒扛到中外野全壘打牆附近，被中外野手跳起來接殺不然就差點變成全壘打。
大谷賽後說：「我認為是全壘打，當下也認為可能會被風吹回來，不過這是我今年全壘打中，感覺很棒的一球。」賽後有原傳出：「翔平！你真的有夠厲害。」而大谷翔平也在賽前跟學長深深一鞠躬。
丁怡銘回鍋還開嗆游錫堃？王世堅直批：很可惡、罪加一等
去年11月因指控台北牛肉麵節冠軍店家，使用含萊克多巴胺的美牛而請辭的前行政院發言人丁怡銘，日前經行政院證實，已在今年3月1日由行政院長蘇貞昌聘任行政院機要顧問，今日又傳出他致電到立法院興師問罪。對此，民進黨台北市議員王世堅直批很可惡，若此事為真，四個字「罪加一等」。
外媒爆海底撈「監視器畫面」全回傳中國？台灣官方回應了
中國大陸知名連鎖火鍋店「海底撈」在加拿大的分店傳出在用餐的桌上安裝監視器，引發各界產生隱私與資安疑慮。對此，台灣海底撈也發出聲明表示，「報導資訊與事實情況不符，而且海底撈嚴格保護顧客隱私，不會濫用」。
據《印度週日報》（Sunday Guardian）報導，加拿大溫哥華的海底撈火鍋店某分店經理雷恩（Ryan Pan）表示，店內應總公司要求安裝了60個以上的監視器，這些監視器被用來監督員工按照公司標準流程，並且承認這些影像會被傳回中國大陸，但他不願進一步透露細節。
爆廢1公社無預警遭「祖克伯」！管理員親曝原因：被誤判
擁有41萬8千名成員的臉書社團《爆廢1公社》昨（20）日無預警消失，網友點入社團頁面後看到「目前無法提供此內容」相當錯愕。對此，《爆廢1公社》管理員「李艾莉」也利用自己的個人臉書發文解釋社團突然遭到臉書停用的背後真相，更無奈感嘆「上臉書都不知道要幹嘛了」。
李艾莉稍早於個人臉書指出，此次《爆廢1公社》遭到Facebook停用後，臉書給出的理由是「因為版主批准違規貼文」，不過她也貼出社團管理紀錄澄清，該則違規貼文是由版主進行「刪除並封鎖」的處理，臉書卻誤判成「批准」，這才導致偌大社團一夕之間全數消失。（編輯：王柏文）