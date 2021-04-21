他讀牙醫系卻想重考財金？誇張背景曝光　眾嘆：不用讀了

▲原PO好奇「大學讀什麼科系最省錢」。（示意圖／取自unsplash）
▲他讀牙醫系卻重考財金？誇張背景曝光。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-04-21 06:18:54

大學所選擇的科系不僅對個人的職涯規劃有著一定的關係，更對未來人生發展有所影響。對此，近日就有一名「就讀牙醫系卻想重考財金」的男學生感到不安，因此他便上網求助廣大網友的意見，沒想到原PO驚人的背景曝光後，眾人紛紛驚嘆直言「根本不用讀了」，引起熱議。

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▲大學所選擇的科系不僅對個人的職涯規劃有著一定的關係，更對未來人生發展有所影響。（牙醫示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲大學所選擇的科系不僅對個人的職涯規劃有著一定的關係，更對未來人生發展有所影響。（牙醫示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
這位網友在網路論壇《Dcard》PO出一篇「牙醫系重考財金系」的文章表示，「是的沒看錯，是原本牙醫系大三想重考台大財金。因為我在牙醫系讀找不到興趣，每天都讀的很痛苦，還一堆科目被當掉，所以我才想要用今天7月指考考台大財金」，原PO更接著說出自己的背景「一方面是評估自身能力應該是可行，也確定自己對財金是有興趣的，二方面是我現在其實有兩間公司，營業額也都穩定成長中，未來賺的錢不會比牙醫少，未來也想往這方面發展」，原PO也因此感到不安「想請問各位有什麼建議嗎？畢竟要從牙醫系大三休學轉台大財金也是要經過深思熟慮的...」，沒想到此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們看完後紛紛直言「重點：兩間公司」、「你都有一定的經濟來源了，還要讀什麼」、「一般人去讀牙醫是因為想賺錢，有錢人讀興趣就好了」、「窮人才讀醫牙電資，有錢人早就去追尋夢想了」、「『賺的錢不會比牙醫少』，不用讀了好嗎」、「這種家世背景不需要讀書吧」、「你有兩間公司你說你要考哲學系也沒人敢講話好不好」、「有兩間公司不用念了吧，學習是一輩子的事情，不如好好繼續發展事業然後自學。真要學歷就搞個EMBA順便建立人脈」。（編輯：王柏文）

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