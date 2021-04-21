女生拿iPhone都正妹？男揭1現象　知情人更吐2真相：羨慕

▲女網友某天好奇心作祟，偷看台積電男友手機內容，豈料卻看到不該看的，讓她當下狂發抖。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲女生拿iPhone都正妹？男揭1現象，知情人更吐2真相。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-04-21 07:32:10

隨著網路科技的發達，搭配網路吃到飽，現在已經是人手一機的時代，而各家品牌的手機也不斷推出新產品，盼能夠吸引消費者眼球。而近日就有網友在網路上表示疑惑「拿iPhone的女生是不是都正妹？」更揭露了他觀察到的一個現象，沒想到卻有知情人吐出2點真相，直言「真的羨慕」，引起熱議。

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▲知情網友們紛紛留言認為「關注點」和「行情好」才是原PO這樣說的真相。（iPhone示意圖／翻攝Pixabay）
▲知情網友們紛紛留言認為「關注點」和「行情好」才是原PO這樣說的真相。（iPhone示意圖／翻攝Pixabay）
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「男女拿iPhone怎麼差這麼多」的文章表示，「我最近轉當社會觀察家發現，不知道為什麼女生拿iPhone，特別拿越新款，就越正，真的，準確度95％」，他更接著說「但是男生就沒有個趨勢可循，拿iPhone、拿安卓的好像差異不大，有人知道其中的關鍵在哪嗎」沒想到此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有知情人點出了2點真相，留言區蓋起高樓。

知情網友們紛紛留言認為「關注點」和「行情好」才是原PO這樣說的真相，「不漂亮的女生拿什麼手機你會關注她嗎？說不定也是iPhone啊」、「因為你只注意正妹拿什麼手機」、「有可能是舔狗送的，傻傻」、「正妹有很多賺錢的管道阿」、「火山孝子送的啊」、「行情越好的手機越新越好」、「別人送的iPhone啊」。（編輯：王柏文）

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