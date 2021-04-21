女生拿iPhone都正妹？男揭1現象 知情人更吐2真相：羨慕
隨著網路科技的發達，搭配網路吃到飽，現在已經是人手一機的時代，而各家品牌的手機也不斷推出新產品，盼能夠吸引消費者眼球。而近日就有網友在網路上表示疑惑「拿iPhone的女生是不是都正妹？」更揭露了他觀察到的一個現象，沒想到卻有知情人吐出2點真相，直言「真的羨慕」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-21 07:32:10
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「男女拿iPhone怎麼差這麼多」的文章表示，「我最近轉當社會觀察家發現，不知道為什麼女生拿iPhone，特別拿越新款，就越正，真的，準確度95％」，他更接著說「但是男生就沒有個趨勢可循，拿iPhone、拿安卓的好像差異不大，有人知道其中的關鍵在哪嗎」沒想到此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有知情人點出了2點真相，留言區蓋起高樓。
知情網友們紛紛留言認為「關注點」和「行情好」才是原PO這樣說的真相，「不漂亮的女生拿什麼手機你會關注她嗎？說不定也是iPhone啊」、「因為你只注意正妹拿什麼手機」、「有可能是舔狗送的，傻傻」、「正妹有很多賺錢的管道阿」、「火山孝子送的啊」、「行情越好的手機越新越好」、「別人送的iPhone啊」。（編輯：王柏文）