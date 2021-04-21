退「第四台」該挑啥給長輩看？網意見一面倒：簡單又超值

隨著科技日新月異，加上網路時代的來臨，許多人對於「第四台」的需求越來越少，然而，近日有網友就在PTT提問「退第四台後該挑什麼給長輩看？」結果全場答案幾乎一面倒，認為「對長輩來說，還是第四台最方便，長輩開心、不會麻煩，就非常值得了。」

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女孩板表示，自己最近一直在說服長輩退掉「第四台」，因為家中長輩都只在轉新聞台、電影和戲劇台，根本看不到十幾台，就要月繳500多，他認為，這價錢都可以綁到兩家OTT了 ，並發文詢問大家「不知道家中沒裝第四台的女孩們都挑哪個平台呢？」他也透露，自己目前是打算拿「網飛」給他們試試看，「不知道還有哪個平台長輩看得比較習慣的？」

▲有網友提問「退第四台後該挑什麼給長輩看？」結果全場答案幾乎一面倒，認為「對長輩來說，還是第四台最方便，長輩開心、不會麻煩，就非常值得了。」（圖／翻攝自PTT）

問題一出，許多網友紛紛留言「長輩網飛母湯，看不習慣」、「不好意思，就是怕長輩無聊，反而覺得這錢不該省，這500多元根本超值，佔掉了他們很多無聊的時間」、「第四台就是老人的娛樂，你仔細評估 ，我覺得如果可以還是繼續讓他們看比較好」、「老人家還是習慣第四台」、「他們就是習慣按遙控器然後對著電視發呆傻笑而已吧！說真的第四台最好耶！可以一直轉台，罵一罵，又轉來轉去，而且要有新聞那種很吵的聲音，不然一安靜了又覺得可怕，五百可以讓兩位長輩都不煩你超值得」、「看長輩喜歡什麼啊...而且才500幹嘛退」、「我覺得長輩有需要，就保留給她看吧！才500塊而已，你有缺這點小錢嗎」。

另還有人建議「改裝MOD啊，上面就有網飛了」、「中華電信MOD吧！跟傳統有線頻道比較類似一點」、「換台能連yt和netflix的電視」、「推數位電視，最好操作又便宜一兩千就有了，免網路」。（編輯：許苡晴）