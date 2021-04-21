足球／歐超聯賽將胎死腹中？英超6隊義甲2隊迫於壓力退出

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「我們正在提議一項新的歐洲賽事，因為現有體系失靈。我們的建議旨在讓這項運動發展的同時，為整個足球金字塔創造資源和穩定，包括幫助克服整個足球界因疫情而遭受的財政困難。」歐洲超級聯賽官方聲明中如此寫道。
皇家馬德里、巴塞隆納、馬德里競技、曼聯、曼城、利物浦、兵工廠、切爾西、熱刺、尤文圖斯、AC米蘭、國際米蘭等12家豪門，決定自創成立歐洲超級聯賽，但消息剛出來就受到四面八方的反對聲浪抨擊。
其中火力最兇的當屬歐足聯，不只強烈批評這種行為，也有媒體透露作為官方組織他們將祭出「絕罰令」，這些脫離球隊的球員將永不得參加世界盃和歐洲盃。
而除了此之外，曼聯德高望重的費爵爺(Alexander Chapman Ferguson)也批評這些俱樂部做此決定「只是為了錢」，還直言他們正在毀滅歐洲足球的歷史。
也因為遭受如此巨大的反對，歐超巨頭們不得不透過電話會議商量對策，官方也緊急發表聲明「將重新考慮最適當的步驟來重塑項目」，但仍強調歐洲超級聯賽確信歐洲足球現狀需要改變。
不過稍早《BBC》在報導中指出，英超的6支球隊已經宣布退出此計畫，另外也有消息指出國際米蘭和AC米蘭也將在不久發表聯合聲明退出，目前只剩下西甲3隊和義甲的尤文圖斯。
對此歐超官方回應道「儘管英超的俱樂部成員宣布離開，迫於壓力被迫做出這樣的決定，但我們相信，我們的提議完全符合歐洲的法律和法規，正如今天法院做出的保護超級聯賽不受第三方行動影響的裁決所證明的那樣。鑑於目前情況，我們將重新考慮最適當的步驟來重塑該項目，始終牢記我們的目標，即為球迷提供盡可能好的體驗，同時增加整個足球界的集體收益。」