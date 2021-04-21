中央公園停車格石磚設計　嬰兒車卡住植草磚推不動

台中水湳中央公園啟用後，每天都有許多市民到公園遊玩、運動。台中市議員林祈烽接獲家長投訴，指公園南側的親子停車格設計好像有問題，下車後推著嬰兒車就會卡在車格，根本推不動。林祈烽邀集交通局停管處和建設局新工處官員、大河里長陳資源及媽媽推著嬰兒車到現場測試，果然發現問題很大，林祈烽表示，中央公園的相關設計都是10年前的規劃，有些已不符合現代需求，他要求市府交通局和建設局要趕快研擬改善方案，全面解決停車場造成的安全隱患。
記者柳榮俊/台中報導
2021-04-21 10:28:28
林祈烽說，中央公園自去年年底啟用迄今已有一段時間，但服務處經常接獲市民投訴公園內的設施不是有問題，就是有損壞要求改善。最近他又接獲當地里長和家長的陳情，指公園南側的停車格設計不當，車位內一格一格的透水植草磚，根本無法讓他們推著嬰兒車前進。
投訴民眾指稱，中央公園南側停車場設有孕婦及親子專用的停車格，但格子內的透水植草磚設計有問題，他們把車停好後，帶長輩或小孩下車，如果要坐輪椅或嬰兒車，根本就無法推動，只能提前讓長輩和小孩下車，然後再把車輛開進停車格停放。
林祈烽接獲陳情，日前與立法委員張廖萬堅邀集市府交通局、建設局及當地大河里長陳資源，並請一位媽媽帶著小孩和嬰兒車到現場測試，結果就像民眾投訴所說，嬰兒車就直接卡在車位的石磚上動彈不得，硬推的話，只會讓小孩直接摔出去。
林祈烽表示，一般老人家下車後，因停車格是一格格的石磚設計，原本就高低不平整，推輪椅無法動，老人家也會有絆倒的問題；經調查，整個中央公園內的相關設施都是10年前畫的設計圖，有些規劃和設施，現在已不適合，特別是公園內的停車格，他建議市府要趕快研擬改善方案，全面解決停車場造成的安全隱患。交通局停車管理處和建設局新建工程處官員表示，現場的設計的確會阻礙嬰兒車或老人家的行動，將針對園區所有的停車場研擬改善方案，確保市民的安全。