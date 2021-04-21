夜店臉書照竟有尪！她細看「手指」懂了 下秒爆氣提離婚
男女的感情總會經歷許多風風雨雨，但若出軌劈腿被抓到，一般都是被感情死當的結局了。近日，就有女網友在滑臉書時，偶然看到一張老公去夜店的照片，沒想到竟發現老公手指的細節，讓她相當氣憤，沒過多久就向對方提出離婚。
編輯中心/綜合報導
2021-04-21 10:52:12
根據《太陽報》報導，美國一名女網友泰勒（Tylar Paige）日前在《TikTok》表示，最近在一間夜店的臉書粉專上，看到老公及他堂哥的身影，正是他們和一群女生一起合照，但她接著就發現「照片中我老公的手指是空的，我們的婚戒不見了」。
泰勒認為，老公是為了在夜店撩妹，所以才戒指摘掉，藉此隱藏自己已婚的事實。接著找對方理論，沒想到老公竟說「攝影師在修圖的時候，不小心把戒指修掉了」，這讓她聽了更加無言，忍不住回擊「你以為我是誰？你知道自己的老婆是修圖大師嗎？這樣的謊言我會相信？你覺得夜店的攝影師會這麼無聊，特別花時間把別人戒指修掉嗎？」
老公一聽完連忙解釋，「我記錯了！一定是我在洗手時脫下戒指，忘了戴回去了」，卻依舊無法說服泰勒，「你忘記戴戒指的時機也太剛好了吧！而且我發現照片裡你堂哥的戒指也不見了，會有這麼巧的事情發生嗎？」事後，泰勒見老公有意出軌，就毫不猶豫與提出離婚。
影片曝光後，許多網友也紛紛回應，「我欣賞妳的做法，妳值得更好的」、「該被發現的，遲早會被發現」、「做的好，不需要給他什麼機會」、「我前夫也會這樣！每次上傳IG限動時都剛好沒戴戒指」、「誰會相信種理由」、「我的天啊！老公的解釋也太荒謬」。（編輯：許智超）