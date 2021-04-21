好市多奧客出招！女買烤雞愣「飛走了」 真相千人抖爆
美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。不過，就有一名女網友指出，自己到好市多買了烤雞回家準備享用，一打開卻發現雞翅消失無蹤，她也幽默回應「翅膀飛走了！」然而許多客人一看就臉綠狂勸「快退貨！」
編輯中心/綜合報導
2021-04-21 11:41:36
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自己到好市多買了一袋烤雞，但返家後一打開卻讓她當場無奈笑了出來，隨後她便貼出照片，只見畫面中可看見袋子內裝有呈現金黃色外皮的烤雞，但仔細一瞧能發現雞翅的部分早已不見蹤影，原PO見到這幕就幽默笑喊「翅膀飛走了！」
貼文一曝光，瞬間就引來超過2千多人按讚，不少網友也紛紛傻眼留言，「其實你買到的是新產品.......飛雞」、「不翼而飛！」、「翅膀硬了～～～」、「我可以接受沒有雞頭，絕不接受沒有翅膀」、「隱形的翅膀」、「這也太扯了」、「好傻眼，版主還笑的出來！」、「真的太誇張了」。
此外，許多人就懷疑可能是遭其他客人偷吃或打開過，建議原PO趕緊退貨，「這樣被打開過，大大妳還敢吃嗎」、「這樣還是退了吧！吃了怕怕！」、「如果是被偷吃，這袋就有衛生問題。如果是燒焦的處理，就是品質問題。」、「我會不敢吃，感覺被碰過了，不衛生」、「以後結帳完一定要現場檢查看看了，不然如果真的遇到這樣的狀況不只全家沒晚餐吃要跑回去退貨也著實太麻煩了！」（編輯：陳雅雲）