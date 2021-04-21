台灣可能有下一個護國神山？張忠謀：這麼多年還沒看到

張忠謀
▲台灣下個「護國神山」？台積電創辦人張忠謀坦言難，這麼多年他還是看不到。（圖／總統府提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-04-21 12:24:33｜2021-04-21 12:25:43

近期車用晶片嚴重短缺引發車商恐慌，向各國政府求援，並指明台積電增產來協助產業發展，台積電創辦人張忠謀今（21）日出席論壇活動時表示，半導體業是重要產業，台灣在世界競爭中得到相當多的優勢，希望政府能珍惜，至於是否會有下一個「護國神山」？他坦言難，這麼多年他還是看不到。

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張忠謀今日上午出席2021大師智庫論壇，並以「珍惜台灣半導體晶圓製造優勢」發表演講，他提及，台積電過去曾爭取英特爾（Intel）的投資，但最後沒成功，當時是有點被對方看不及，沒想到如今對方卻宣布要跨足晶圓製造，他自己覺得「相當諷刺」。

由於台積電被視為是台灣的「護國神山」，張忠謀坦言，過了這麼多年他還是沒看到有下一個護國神山產業，因為護國神山的定義是要對全世界重要，在台灣又有高市場佔有率，其次還必須有創新產品或商業模式，這部分「難」。

張忠謀認為，三星是台積電的強勁對手，因為韓國在發展半導體方面和台灣相似，而中國在過去20年投資了數百億美元在半導體製造上，但目前仍舊落後台積電至少5年以上、邏輯半導體設計（IC）也落後美國及台灣至少1至2年；美國則是聯邦跟州政府有補貼，但短期的補貼難以彌補長期競爭。

張忠謀也強調，台積電跟半導體產業是第一個台灣在世界競爭得到相當優勢的行業，這優勢得來不易，守住亦不易，這也是攸關民生、經濟、國防的重要產業，希望政府、社會、台積電本身都要努力守住。

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