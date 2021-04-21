「純蜂蜜泡茶」恐釀血栓？營養師打臉：無稽之談

蜂蜜飲品深受許多人喜愛，不過最近網路卻流傳「純蜂蜜不可以和茶葉一起喝，否則會造成心血管栓塞」，相關言論讓食藥署出面闢謠，強調傳言並沒有根據。對此，就有營養師也說「這根本是無稽之談」，高糖、高油食物吃太多才是危害心血管健康元凶。
編輯中心/綜合報導
2021-04-21 14:49:54｜2021-04-21 16:22:28
衛生福利部食品藥物管理署在《闢謠專區》針對「純蜂蜜不可以和茶葉一起喝」表示，內容沒有相關科學論述依據及作用機轉，對於這種沒有根據的傳言，應該抱持小心謹慎的態度，不要隨便輕易相信。
綜合媒體報導，雙和醫院營養師莊世玟也指出，茶葉和蜂蜜完全不相關，不管是喝茶或蜂蜜，都和心血管沒有關係，需要注意的是「高糖」，因為糖是三酸甘油脂的來源，也是血脂肪，若是長期喝手搖飲、糖飲都不節制，那才容易造成心血管問題。
莊世玟提到，如果要預防心血管栓塞，飲食就要避免動物性油脂，不要過量，「包括豬油、牛油、奶油等，食物上豬皮、肥肉」，因為這些都是膽固醇來源，若攝取太多，反而容易增加心血管負擔。她也提醒，任何食物都一樣，想要吃出健康，要懂得把握「適可為止、淺嘗即止」原則，均衡加上適量，才能常保健康。
另外，食藥署也強調「民眾應該保持均衡飲食，建立正確的營養攝取觀念，才能維持身體健康」，如有身體不適，應適時就醫並遵醫囑治療，勿聽信偏方而延誤就醫時機。（編輯：許智超）