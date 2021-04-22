國民女友秀電鑽木工照　自嘲留言臉書遭灌爆

祈錦鈅（小鈅）日前在社群媒體分享手拿電鑽疑似做木工照片，因為長髮披肩加上水晶指甲被網友好心提醒她：「雖然拍圖要美觀很重要，但戴手鍊又彩繪指甲來做木工真的是危險示範」，也呼籲其他網友要注意安全。當下祈錦鈅回該網友留言以開玩笑反串酸自己，沒想到卻引起軒然大波，臉書還因此被灌爆。

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祈錦鈅在臉書上傳疑似做木工的照片，但被眼尖的網友發現她不僅沒綁頭髮外加手上有美甲，被留言提醒是「危險示範」，祈錦鈅看到留言後，因此自嘲回覆：

祈錦鈅的臉書一度癱瘓。

▲祈錦鈅曬出使用電鑽的美照，引起粉絲討論。（圖／翻攝祈錦鈅臉書）

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