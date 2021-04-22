國民女友秀電鑽木工照　自嘲留言臉書遭灌爆

祈錦鈅曬出使用電鑽的美照，沒想到卻引起軒然大波。（圖／固力狗娛樂提供）
▲祈錦鈅曬出使用電鑽的美照，沒想到卻引起軒然大波。（圖／固力狗娛樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-04-22 08:00:00｜2021-04-22 13:04:53

祈錦鈅（小鈅）日前在社群媒體分享手拿電鑽疑似做木工照片，因為長髮披肩加上水晶指甲被網友好心提醒她：「雖然拍圖要美觀很重要，但戴手鍊又彩繪指甲來做木工真的是危險示範」，也呼籲其他網友要注意安全。當下祈錦鈅回該網友留言以開玩笑反串酸自己，沒想到卻引起軒然大波，臉書還因此被灌爆。

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祈錦鈅在臉書上傳疑似做木工的照片，但被眼尖的網友發現她不僅沒綁頭髮外加手上有美甲，被留言提醒是「危險示範」，祈錦鈅看到留言後，因此自嘲回覆：「對啊！頭髮還沒綁，是要被捲進去死一死喔？北七欸！拍照了不起喔？死網美照，什麼都沒有注意還硬要帶壞大家給大家不良示範！」沒想到社群媒體隨即湧入近千條黑粉譴責言論，還有粉絲捍衛力挺的留言，雙方火力兇猛，讓祈錦鈅的臉書一度癱瘓。

▲祈錦鈅曬出使用電鑽的美照，引起粉絲討論。（圖／翻攝祈錦鈅臉書）
▲祈錦鈅曬出使用電鑽的美照，引起粉絲討論。（圖／翻攝祈錦鈅臉書）
祈錦鈅分享當下看到眾多譴責的留言，覺得很不解：「第一次看到湧入那麼多人留言評論自己，我覺得可能這種玩笑話之後應該跟自己熟的朋友和親人，才會懂我的幽默。」針對此事，她將負面情緒回歸在作品上，翻唱華晨宇《好想愛這個世界啊》，她說：「對我來說情緒轉折的部分在這首歌裡我想表達的，即使自己傷痕累累我還是想愛這個世界，事情發生的時候我想了很多，想用為歌手身份表達方對這事件的看法。」

▲祈錦鈅曬出使用電鑽的美照，沒想到卻引起軒然大波。（圖／固力狗娛樂提供）
▲祈錦鈅翻唱華晨宇的歌曲，分享對此次事件的想法。（圖／固力狗娛樂提供）
 

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