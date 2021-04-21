中友歡樂兒童劇場5月登場 蠟筆小新來台與媽咪同歡

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闊別一年，中友百貨歡樂兒童劇場再度開演，今年邀請大小朋友最喜愛的蠟筆小新與動感超人擔綱，帶給大家輕鬆歡樂時光。中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友百貨很重視親子關係養成，藉由兒童劇場帶來歡樂親子時光，近30年來舉辦超過300場次，就是想要將正向、樂觀的理念傳達給小朋友。
簡聰政說，近年來因為少子化趨勢，家裡的孩子儼然成為當家主幹，家長無不希望將最好資源留給小孩，所以中友兒童劇場更顯得重要。今年再度邀請蠟筆小新、野原廣志、野原美冴及動感超人飛來台灣，演出《蠟筆小新-愛的光波拯救大作戰》，全長45分鐘，每一分鐘都精彩歡樂，最適合親子一起觀賞。
《蠟筆小新-愛的光波拯救大作戰》演出日期是5月14日起三天共5場，即日起於中友百貨及年代售票系統同步售票，現金購票1張280元、雙人套票500元(套票限同一場次)，親子豪華套票599元/套(含雙人套票+獨家限量飲料提袋+獨家小新口罩兩入，限量100套)。
另24日起開始贈票，凡持中友APP會員行動條碼累積消費記錄，當日滿3000元，即可兌換入場證1張，每ID每日限兌4張。家族點數兌換，即日起持中友APP或家族卡扣抵200點，即可入場證1張。
除了精彩的兒童劇場外，同時推出「蠟筆小新 30周年加值購」，小白飲料提袋、小新系列口罩、兩用收納盒等周邊商品限量購，還有蠟筆小新POP-UPSTORE， 5月16日前快閃登場，琳瑯滿目商品，方便粉絲將小新周邊一次買齊！
受疫情影響，去年停辦的中友百貨兒童劇場，在小朋友熱情期待下，今年恢復演出，由最逗趣的蠟筆小新伴著爸爸、媽媽以及動感超人，5月初登台，要將歡樂獻給親愛的媽咪們，是最甜蜜的母親節獻禮。入場券即日起在中友百貨及年代售票系統同步啟售。
闊別一年，中友百貨歡樂兒童劇場再度開演，今年邀請大小朋友最喜愛的蠟筆小新與動感超人擔綱，帶給大家輕鬆歡樂時光。中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友百貨很重視親子關係養成，藉由兒童劇場帶來歡樂親子時光，近30年來舉辦超過300場次，就是想要將正向、樂觀的理念傳達給小朋友。
簡聰政說，近年來因為少子化趨勢，家裡的孩子儼然成為當家主幹，家長無不希望將最好資源留給小孩，所以中友兒童劇場更顯得重要。今年再度邀請蠟筆小新、野原廣志、野原美冴及動感超人飛來台灣，演出《蠟筆小新-愛的光波拯救大作戰》，全長45分鐘，每一分鐘都精彩歡樂，最適合親子一起觀賞。
《蠟筆小新-愛的光波拯救大作戰》演出日期是5月14日起三天共5場，即日起於中友百貨及年代售票系統同步售票，現金購票1張280元、雙人套票500元(套票限同一場次)，親子豪華套票599元/套(含雙人套票+獨家限量飲料提袋+獨家小新口罩兩入，限量100套)。
另24日起開始贈票，凡持中友APP會員行動條碼累積消費記錄，當日滿3000元，即可兌換入場證1張，每ID每日限兌4張。家族點數兌換，即日起持中友APP或家族卡扣抵200點，即可入場證1張。
除了精彩的兒童劇場外，同時推出「蠟筆小新 30周年加值購」，小白飲料提袋、小新系列口罩、兩用收納盒等周邊商品限量購，還有蠟筆小新POP-UPSTORE， 5月16日前快閃登場，方便粉絲將小新周邊一次買齊！