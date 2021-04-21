超商充電接「7款3C」！全場見這幕楞了：比全家還像你家

▲（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）
▲一名網友發現有消費者在超商充電接了7款3C產品，畫面曝光全場也愣了。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

編輯中心/綜合報導

2021-04-21 20:09:59

台灣連鎖超商林立，時常可以在同一條街上看見兩三間超商，且現在超商除了賣熱食、飲料等等，就連藥妝以及書本，甚至手搖飲都有進駐，更有不少人會在需要解決三餐或手機沒電時選擇到超商救急。不過日前就有名網友目睹民眾將超商「利用得淋漓盡致」一幕，照片曝光後吸引將近5千名網友按讚，更有不少民眾留言笑稱「比全家還像你家」、「整個城市都是我的辦公室」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名網友在臉書社團《路上觀察學院》張貼兩張自己在超商目睹的畫面，仔細一看可以發現，這名顧客坐在連鎖超商的用餐區，不過畫面中的他並不是在用餐，反而在眼前擺了超過三台大小不一的3C裝置。不僅如此，他還在桌旁準備了多孔延長線，上頭更額外接了一塊積體電路板、兩台手機與一台行動電源，總共7款3C產品擺放在桌上相當引人注意。

▲（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）
▲網友拍下這個畫面也忍不住打趣表示「整個城市都是我的辦公室」。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）
對此，原PO也不禁表示這名顧客真是「用得淋漓盡致」，而照片曝光後，許多網友也對該名顧客的行為感到詫異，紛紛留言表示「就差一台咖啡機了」、「比全家還像你家」、「整個城市都是我的辦公室」、「說不定這是店長」、「乾脆去挖礦」、「區經理很常在店裡這樣工作」。

事實上，不少超商內為防止此類行為會加裝監視系統，也會勸導消費者別利用超商內電源插座進行非法行為，若長時間濫用超商電能遭到檢舉，恐怕因小失大得不償失。（編輯：楊智傑）

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

繼續作答
即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會？

繼續作答
下列哪一件事情讓你覺得最扯？

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

繼續作答

PK擂台

你覺得被男友背叛比較痛還是被閨蜜背叛比較傷？

被男友背叛比較痛
被閨蜜背叛比較傷
4.76%95.24%
2021-04-21-2021-04-23
即時
推薦閱讀