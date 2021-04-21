超商充電接「7款3C」！全場見這幕楞了：比全家還像你家

台灣連鎖超商林立，時常可以在同一條街上看見兩三間超商，且現在超商除了賣熱食、飲料等等，就連藥妝以及書本，甚至手搖飲都有進駐，更有不少人會在需要解決三餐或手機沒電時選擇到超商救急。不過日前就有名網友目睹民眾將超商「利用得淋漓盡致」一幕，照片曝光後吸引將近5千名網友按讚，更有不少民眾留言笑稱「比全家還像你家」、「整個城市都是我的辦公室」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名網友在臉書社團《路上觀察學院》張貼兩張自己在超商目睹的畫面，仔細一看可以發現，這名顧客坐在連鎖超商的用餐區，不過畫面中的他並不是在用餐，反而在眼前擺了超過三台大小不一的3C裝置。不僅如此，他還在桌旁準備了多孔延長線，上頭更額外接了一塊積體電路板、兩台手機與一台行動電源，總共7款3C產品擺放在桌上相當引人注意。

▲網友拍下這個畫面也忍不住打趣表示「 整個城市都是我的辦公室 」。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

對此，原PO也不禁表示這名顧客真是「用得淋漓盡致」，而照片曝光後，許多網友也對該名顧客的行為感到詫異，紛紛留言表示「就差一台咖啡機了」、「比全家還像你家」、「整個城市都是我的辦公室」、「說不定這是店長」、「乾脆去挖礦」、「區經理很常在店裡這樣工作」。

事實上，不少超商內為防止此類行為會加裝監視系統，也會勸導消費者別利用超商內電源插座進行非法行為，若長時間濫用超商電能遭到檢舉，

（編輯：楊智傑）