中職／徐若熙4局飆7K　王維中牛棚上陣無失分奪生涯首勝

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不過今天龍隊打線在第2局就帶給了他一些麻煩，蔣少宏、郭天信、朱祥麟連續3支安打，先從他手上打回1分，一三壘有人時曾傳昇擊出游擊方向滾地球，雖然被刺殺，但有打回1分，讓客隊取得2:0領先。
開季至今徐若熙投得虎虎生風，不過味全教練團相當保護他，目前還沒讓他用球數超過70球、投超過5局，因此他目前還沒拿到生涯首勝。此役他按照過去的模式，主投4局無失分退場，還送出7次三振。
結果先發一退場，富邦就展開了反擊，5局下廖文揚接手中繼，但他一上來就被葉竹軒敲出二壘安打，之後靠著滾地球推進，李宗賢又適時擊出中外野的高飛犧牲打，讓主場軍追回1分。
6局下，味全再換投，由本土王牌王維中出場中繼，而富邦方面傑斯在投完6局後也功成身退，他被敲5支安打、丟2分，送出6次三振，但退場時是敗投候選人。
王維中今天投2局被敲2安，送出3次三振無失分，在他之後呂偉晟也順利守成，但田澤卻上場後戰況卻出現轉折，連續2支內野安打，讓富邦無人出局就攻佔上一二壘，隨後辛元旭犧牲觸擊成功推進，在那之後味全故意保送李宗賢，張冠廷敲出一壘滾地球，一壘手傳本壘刺殺，形成兩出局。本場沒發揮的高國輝，關鍵時刻仍然沒能建功，被三振出局，味全驚險取勝。
考慮到貢獻度，王維中順利拿下中職生涯首勝，徐若熙則是拿到本場的單場MVP。